OSE reparará tuberías y habrá afectación del suministro de agua este viernes: en qué zona

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que este viernes se verá afectado el normal suministro de agua potable en una zona de Montevideo debido a trabajos de reparación en una tubería ubicada sobre la avenida Luis Batlle Berres.

El lugar afectado está delimitado por el arroyo Pantanoso, camino Méndez, camino Caviglia, Los Plátanos, la Costanera, el Parque Tomkinson, Manuel Artigas y la propia avenida Luis Batlle Berres, entre los barrios Maracaná, Las Torres, Los Bulevares y Paso de la Arena.

De acuerdo a lo informado mediante un comunicado, la afectación se extenderá hasta las 16:00 horas de este viernes 16 de enero. El personal de OSE trabaja en el lugar con el objetivo de restablecer las condiciones normales del servicio “lo antes posible”.

Desde el organismo advirtieron que, una vez restablecido el suministro, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de los trabajos realizados.

Ante cualquier otro inconveniente, OSE recomienda a los usuarios comunicarse con el Centro de Atención Telefónica a través del 0800 1871 o *1871 desde teléfonos móviles.

