OSE cortará suministro de agua este viernes en varias zonas de Montevideo: desde qué hora

La OSE emitió un aviso sobre que realizará trabajos programados en el área metropolitana en varias zonas a lo largo de este viernes.

Entre las 9:00 y las 14:00 horas, la empresa estatal trabajará en el barrio Pocitos, en la zona comprendida en las calles Rivera, Osorio, Francisco Muñoz y La Gaceta. Allí, se trabajará en “mejoras en red de distribución”, señalaron.

Por su parte, en el barrio del Cerro, entre las 9:00 y las 14:00, se trabajará en “tuberías de distribución del Sistema Metropolitano”, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua potable. En este caso, las calles afectadas serán Cuba, av. José Batlle y Ordóñez (ascenso a la Fortaleza), Barcelona, Polonia, Holanda, Puerto Rico y Rusia.

Por último, en Sayago Norte también se llevará a cabo el mismo proceso que en el Cerro, aunque el suministro estará cortado entre las 8:00 y las 16:00 horas. Estos trabajos se realizarán en las calles bv. José Batlle y Ordóñez (acera Norte) desde av. Garzón, Cnel. Raíz, Shakespeare, av. Sayago, Cno. Edison (desde av. Sayago hasta la vía), Cno. Máximo Santos (desde av. Sayago hasta la vía) y Payaguas. De todas maneras, el aviso marca que “las zonas aledañas podrán verse afectadas por baja presión y turbiedad en el agua”.

Por otro lado, la estatal advirtió que posteriormente “se podrán presentar fenómenos puntuales de turbiedad”.

“De registrarse algún otro inconveniente, posterior al restablecimiento del servicio, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde móviles”, cierra el comunicado.

En caso de mal tiempo serán suspendidos hasta “nuevo aviso”.

