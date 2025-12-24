OSE aumenta las tarifas a partir de enero de 2026, por encima de la inflación proyectada

Montevideo Portal
OSE propuso al Poder Ejecutivo una suba de tarifas de 8,5% a partir del 1º de enero, a excepción de los hogares “considerados socioeconómicamente vulnerables”. Para ellos se propuso un aumento menor, del 4,8%.
Esta propuesta “contempla, por un lado, el impacto de la evolución de costos (4,8%) y, por otro, un componente adicional del 3,7% destinado a corregir desequilibrios estructurales de la empresa y a afrontar el plan de inversiones más ambicioso de la historia del organismo”, según comunicaron desde el ente.
La inflación proyectada en 2026 es de 4,5%, por lo que el aumento de OSE es de casi el doble.
Así, ese 8,5% implica una suba de unos $ 70 en su factura para el 90% de los hogares (que consumen hasta 15 m3 de agua por mes. “Y si además cuentan con servicio de saneamiento, en el interior del país, esto representa un aumento aproximado de $ 130 por mes”, indicaron desde OSE.
La empresa subrayó, además, que este aumento adicional del 3,7% no será aplicado a los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social y Tarifa Social. “En estos casos el aumento será del entorno de $ 10 por mes para consumos de hasta 15m3 de agua, y si además cuentan con servicio de saneamiento el aumento será de aproximadamente $ 21 por mes”, finaliza el comunicado.
Al igual que como sucedió en UTE y Antel, el Poder Ejecutivo que deberá avalar la decisión aprobada por el directorio de OSE.
