OSE anunció cortes en suministro de agua en Montevideo y Canelones: cuándo y en qué barrio

OSE advirtió este lunes que zonas de Montevideo y Canelones verán afectado el suministro de agua potable a raíz de los trabajos de reparación en la quinta línea de bombeo.

El corte, según informó el ente, durará hasta las 16:00 horas y afectará a las zonas de Piedras Blancas, Bola de Nieve, Villa Don Bosco, 24 de Junio, Zonamérica, Villa Isabel, Villa García, El Monarca, Punta de Rieles, Bella Italia, Chacarita de Los Padres, Manga, Puntas de Manga, Toledo Chico, Nuevos Rumbos, Capra, 3 de Enero, 30 de Abril, 17 de Junio y Santo Domingo de Guzmán, Casavalle, Jardines del Hipódromo, Ituzaingó, Flor de Maroñas, Maroñas, Parque Guaraní, Las Canteras, Malvín Norte, Bañados de Carrasco y Carrasco Norte.

En el caso de Canelones, las localidades de Suárez, Casarino, Barrio Benzo, Vaimaca Pirú, Barrio Artigas, Villa Fortuna, Toledo, Sauce, Pando, Barros Blancos, Las Piedras, Progreso, Aeroparque, Colonia Nicolich, Santa Teresita, Neptunia, Pinamar, Salinas, Marindia y Villa El Mirador se verán afectadas, así como Ciudad de la Costa desde el arroyo Carrasco hasta el arroyo Pando.

Los cortes en Canelones también incluyen la ruta 101 entre el kilómetro 24 y 28 y la ruta 102 entre ruta 8 y 101.

Asimismo, OSE anunció que en el caso de Carrasco habrá otra afectación el martes desde las 9:00 hasta las 16:00 horas.

Este segundo corte afectará las calles avenida Italia, Barradas, Rambla Pte. Tomás Berreta, Potosí, avenida General Rivera y Sir Millington Drake.

Por último, OSE advirtió que al restablecerse el servicio se pueden presentar “fenómenos puntuales de turbiedad”.