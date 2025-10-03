Locales

OSE anunció cortes de suministro este sábado en amplia zona de Montevideo: dónde será

Montevideo Portal

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó que este sábado 4 de octubre se llevará a cabo un corte programado en el suministro de agua potable en los barrios Atahualpa y Reducto de Montevideo, debido a trabajos sobre una línea principal del Sistema Metropolitano.

El corte se extenderá desde las 8:00 hasta las 12:00 horas, y afectará el normal suministro en una amplia zona delimitada por las siguientes calles: Av. Millán, Reyes, Av. Joaquín Suárez, Hermanos Gil, Buricayupi, Av. Agraciada, Evaristo Ciganda, Bv. Artigas, Av. Burgues, Carmelo, Estomba, Juan José Arteaga y Cubo del Norte.

Una vez restablecido el servicio, podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad en el agua.

La empresa también aclaró que, en caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Montevideo Portal