OSE anunció cortes de suministro este martes en zona céntrica de Montevideo: dónde serán

Montevideo Portal
Obras Sanitarias del Estado (OSE) anunció que este martes 27 de enero se llevará a cabo un corte programado en el suministro de agua potable en los barrios Larrañaga y La Blanqueada de Montevideo, debido a trabajos de mejoras en la red de distribución sobre la troncal de 8 de Octubre y Agustín Abreu.
Particularmente, las calles afectadas serán Av. 8 de Octubre, Bvar. José Batlle y Ordóñez, Agustín Sosa, Felipe Sanguinetti, Malbajar, Cardal, Ignacio Núñez, Dionisio Oribe, Av. Luis A. de Herrera, P. Purriel, Avda. Centenario, Avda. Garibaldi, Monte Caseros, Avda. Luis A. de Herrera, Urquiza y Avda. Larrañaga.
Los trabajos iniciarán a las 8:00 horas y se extenderán hasta las 14:00 horas.
Según indicó OSE, una vez restablecido el servicio, podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad en el agua.
De registrarse algún otro problema, posterior al restablecimiento del servicio, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde móviles.
La empresa también aclaró que, en caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]