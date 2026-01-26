Locales

OSE anunció cortes de suministro este martes en zona céntrica de Montevideo: dónde serán

Obras Sanitarias del Estado (OSE) anunció que este martes 27 de enero se llevará a cabo un corte programado en el suministro de agua potable en los barrios Larrañaga y La Blanqueada de Montevideo, debido a trabajos de mejoras en la red de distribución sobre la troncal de 8 de Octubre y Agustín Abreu.

Particularmente, las calles afectadas serán Av. 8 de Octubre, Bvar. José Batlle y Ordóñez, Agustín Sosa, Felipe Sanguinetti, Malbajar, Cardal, Ignacio Núñez, Dionisio Oribe, Av. Luis A. de Herrera, P. Purriel, Avda. Centenario, Avda. Garibaldi, Monte Caseros, Avda. Luis A. de Herrera, Urquiza y Avda. Larrañaga.

Los trabajos iniciarán a las 8:00 horas y se extenderán hasta las 14:00 horas.

Según indicó OSE, una vez restablecido el servicio, podrían presentarse fenómenos puntuales de turbiedad en el agua.

De registrarse algún otro problema, posterior al restablecimiento del servicio, se solicita requerir asistencia a través del Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde móviles.

La empresa también aclaró que, en caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

