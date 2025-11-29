OSE anunció corte de agua este sábado en zona céntrica de Montevideo: hasta qué hora

Montevideo Portal
El servicio de agua potable se encuentra afectado en Montevideo debido a la rotura de una de las válvulas principales de la red de abastecimiento, según informó OSE.
La incidencia impacta el normal suministro en las siguientes calles: Canelones, Zelmar Michelini, Durazno, Aquiles Lanza, Rambla República Argentina, Rambla Sur, Rambla Gran Bretaña, Ciudadela, Soriano y Convención.
El organismo trabaja en el lugar para restablecer el servicio lo antes posible. Se estima que los trabajos se extenderán hasta las 14:00 de este sábado.
OSE advierte que, una vez solucionada la rotura, podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad en el agua como consecuencia de las reparaciones.
