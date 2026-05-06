OSE anunció cambios en plan de saneamiento por “situación financiera muy comprometida”

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OSE presentó este miércoles ante la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados reformas en el plan de saneamiento para el interior del país luego de que detectarán una diferencia de US$ 260 millones entre lo previsto para la iniciativa y el financiamiento disponible. Según informó el organismo, el objetivo es “asegurar su ejecución efectiva y ampliar la llegada del servicio en distintas localidades”.

Durante la comparecencia, las autoridades de la empresa señalaron que en el proyecto existen “limitaciones en la priorización de intervenciones, deficiencias técnicas y de diseño, dificultades contractuales y una diferencia significativa entre los compromisos asumidos y el financiamiento disponible”.

En ese sentido, OSE indicó que el esquema vigente contemplaba compromisos por “aproximadamente US$ 583 millones”, mientras que el financiamiento que había alcanzado la estatal fue de US$ 323 millones, lo que generaba una diferencia de US$ 260 millones, por lo que fue “inviable” la ejecución del plan.

A partir de este escenario, el organismo resolvió “reordenar el plan con un enfoque centrado en la cobertura efectiva”, priorizando las intervenciones que permitan “maximizar el acceso real al saneamiento en cada localidad y asegurar que las obras lleguen a los hogares”.

En rueda de prensa, Pablo Ferreri, presidente de OSE, aseguró que los cambios en el plan se dan en un contexto donde la empresa sobrelleva una “situación financiera muy comprometida”, la cual —según detalló— se debe a que en la administración pasada se concretó la “firma de contratos claramente inconvenientes para OSE”.

Ante esta situación, Ferreri cuestionó los criterios utilizados en el diseño original del proyecto. Según señaló, se analizaron documentos de la gerencia de saneamiento en los que “se dejaba constancia de que [OSE] no había intervenido en la elección de las localidades” en las que el proyecto iba a ejecutarse. Además, afirmó que existían proyectos “no bien realizados”, en los que “no se tomaban en cuenta las exigencias ambientales” ni “el volumen y la densidad de la población”.

En esa línea, remarcó que “no se puede dar la misma solución a casos tan diferentes”, al comparar localidades de menos de 2.500 habitantes con ciudades como Las Piedras (Canelones). También indicó que “no se tuvo en cuenta una coordinación previa con las intendencias” ni la infraestructura ya instalada por OSE en distintos departamentos y localidades. Además, agregó que había casos en los que el saneamiento planteado como una “universalización” apenas “aumentaba la cobertura en un 10%”.