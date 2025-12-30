OSE activó “medidas preventivas” por el “actual escenario hídrico”: ¿qué implica?

Política

OSE comenzó a implementar “medidas preventivas de preparación del sistema”, según comunicó este martes 30 de diciembre, ante lo que considera un escenario “caracterizado por precipitaciones escasas y caudales circulantes por debajo de los valores medios en la zona sur”.

Esto se da en el marco del Protocolo Nacional de Sequías y del Protocolo Específico de Sequías (PES) aprobado para el sistema de agua potable metropolitano, indicó dicho organismo; ese documento fue elaborado por OSE con la participación de la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Ambiente (Dinagua) y contó con el financiamiento y apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Este instrumento define indicadores, umbrales y acciones a aplicar en los distintos estados del sistema, con un enfoque preventivo y de gestión anticipada”, señala el comunicado.

En este marco es que se realizó una reunión interinstitucional entre OSE, la Dinagua y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en la que se resolvió activar medidas de preparación del sistema de abastecimiento de agua potable. También se emitirán recomendaciones a la población para el uso responsable del agua con el objetivo de “preservar y maximizar las reservas disponibles”.

Las acciones que se vienen desarrollando “de forma progresiva” incluyen el fortalecimiento del monitoreo de los recursos hídricos y las reservas, la evaluación permanente del estado del sistema, la adecuación de la gestión operativa y la preparación de infraestructuras de emergencia, entre otras medidas, señaló OSE. “El desarrollo de estudios previos, el trabajo coordinado entre las instituciones y la toma de decisiones tempranas permiten una gestión adecuada del recurso hídrico y una mejor capacidad de respuesta ante escenarios de déficit hídrico”, añade en el texto difundido.

Finalmente, OSE exhortó a la población a “realizar un uso responsable del agua” mediante:

• No utilizar agua de manguera para el lavado de fachadas, patios, calles y veredas

• Utilizar el agua de forma “racional” en el lavado de vehículos

• Realizar riegos de jardines “de manera eficiente y moderada”

• Uso moderado de lavarropas y lavavajillas

• Minimizar el llenado de piscinas

