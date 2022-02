ONG protectora de animales pidió ayuda para atravesar “estado de emergencia”

Locales

“No sabemos cómo seguir, si no logramos fortalecer los números de a poco vamos a desaparecer”, dijeron desde la organización.

Montevideo Portal

La Asociación Protección y Cuidado de Animales (APCA) se encuentra en “estado de emergencia”.

La ONG que es “sostén” de la calidad de vida de 500 animales solicitó ayuda a la población para poder seguir haciendo su trabajo. “Las bajas de padrinos y de colaboraciones puntuales que antes llegaban, ya sabemos que no se recuperan. Las rifas solo emparchan. Los costos de servicios y productos subieron. No es fácil, cuando los ingresos bajan de golpe, todo cae y las estrategias se agotan”, escribieron en un post de Facebook.

Se trata de cuatro voluntarios que hace 10 años crearon “este paraíso donde han pasado miles de animales”.

“Esta ONG logró visibilizar la realidad de los felinos en Uruguay, logramos mostrar que no se manejan solos, que no solo el perro sufre. Que el gato sufre en silencio, por eso fuimos la primer ONG dedicada de lleno a ellos”, detalla la publicación. Luego de esto, agregaron a “los tan olvidados” animales de granja, quienes “prácticamente no existen para nadie por la fuerte cultura de consumo”.

Estos animales “también generan altos costos” en alimentación, infraestructura y veterinaria, insisten desde APCA.

“Hoy les decimos que no sabemos cómo seguir, que esta ONG que siempre fue tan estable comienza a debilitarse. Si no logramos fortalecer los números, de a poco vamos a desaparecer, porque si hay algo que APCA tiene claro es que los animales no pueden recibir lo mínimo para sobrevivir, si los rescatamos es para darles lo mejor”, finaliza el texto.

