ONG denuncia que pingüino está “expuesto” en Montevideo y recordó amenaza de gripe aviar

La ONG So.Co.Bio.Ma alertó sobre la presencia de un pingüino de Magallanes que está expuesto al sol, al estrés y a la presencia de perros y personas en la costa de Montevideo.
La organización denuncia que el animal está sin asistencia y pidió a las autoridades competentes que les permitan ingresar a las aves bajo estrictas medidas de bioseguridad, aplicando protocolos sanitarios adecuados para proteger tanto a los animales como a las personas.
So.Co.Bio.Ma hizo énfasis en la circulación de la gripe
aviar por la que en distintos países de la región que también enfrentan esta
enfermedad existen “centros de fauna que trabajan en coordinación con el
Estado, ingresando animales bajo protocolos estrictos de bioseguridad,
realizando hisopados, cuarentenas y monitoreo sanitario”.
La ONG insiste en que “ese trabajo conjunto permite proteger
la salud pública sin abandonar a los animales afectados”.
“Uruguay necesita articulación entre autoridades y centros
especializados para poder actuar frente a estos casos. Nos ponemos a
disposición para colaborar.
Cuidar la biodiversidad también implica actuar a tiempo”, escribió la organización.
