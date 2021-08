Locales

ONG Socobioma pide colaboración para no cerrar y continuar con rescate de fauna silvestre

En mayo fue vendido el terreno donde estaba la ONG Socobioma en Maldonado y en 15 días deberán abandonar el predio.

La ONG ha reportado en sus redes sociales sobre la difícil situación financiera que atraviesan y la falta de recursos para desarrollar su trabajo de refugio para especies silvestres del país.

En este contexto la ONG empezó una campaña en redes sociales en donde pide a los seguidores colaboración para continuar con la tarea de rescate y rehabilitación de fauna silvestre.

Socobioma comunicó que "una donante aceptó el desafío de igualar las donaciones" que reciban "con un tope de 5000 dólares". Las donaciones pueden ser en pesos o dólares, y la ONG informa que si entre los seguidores a partir de esta semana se alcanzan a recaudar U$S 5000, Socobioma recibe una donación de U$S 5000 más, es decir, llegarían a tener U$S 10000.

Necesitan juntar 20 mil dólares más la mano de obra para tener un nuevo lugar.

"Estamos muy felices con esta propuesta, pero para poder acceder a ella, necesitamos la ayuda de las donaciones colaborativas de todos nuestros seguidores, para recaudar todo lo necesario", afirman.

En un video, Lourdes Casas, veterinaria que es fundadora y directora de Socobioma, explica que "esta instancia" la vivieron "hace un tiempo cuando tuvimos que cerrar por los mismos motivos, no contar con el apoyo para poder armar una estructura como la Intendencia de Maldonado quiere que la hagamos".

"No hay tiempo, el predio se vendió, la persona con todo su derecho necesita el lugar y en 15 días tenemos que entregarlo. Apelamos a todo, nos reunimos con el ministro de Ambiente, antes nos habíamos reunido con el subsecretario, con la parte de Higiene. Con el que más apoyo hemos contado es con el alcalde de San Carlos, que nos llegó a donar un contendor, pero no tenemos más ayuda que la de ustedes", asegura.

Casas señala que en caso de cerrar "son muchos los animales que van a quedar sin asistencia". "Pingüinos y fauna que es dañada por los humanos no van a tener su segunda oportunidad", aseguró.