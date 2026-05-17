OMS declaró estado de emergencia por ébola en el Congo: qué dijo el Ejército de Uruguay

Montevideo Portal

Este domingo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que estableció el estado de emergencia en la República Democrática del Congo, con motivo de un reciente brote de casos de ébola en dicho país africano. Un foco de contagios se encuentra en Bunia, mientras que se confirmó un caso en la ciudad de Goma.

Es importante señalar que la base uruguaya “Siempre Presente” se encuentra localizada en la ciudad de Goma, y se ubica a más de 500 kilómetros del foco central de Bunia. Según informó el Ejército Nacional mediante un comunicado, todo el personal militar que se encuentra en el lugar está aplicando los protocolos sanitarios necesarios, con el objetivo de prevenir posibles contagios.

Además, las Fuerzas Armadas dieron a conocer que existen dos observadores militares que se encuentran en Fataki, ubicada a 70 kilómetros del foco, y en Bunia, que está “actualmente fuera del área de misión”.

El equipo de salud de la misión está capacitado para prevenir y detectar enfermedades del tipo tropical.