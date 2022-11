Núñez Feijóo ve a Uruguay como "socio prioritario" de España si llega al Gobierno

Política

El presidente del Partido Popular (PP) de España, Alberto Núñez Feijóo, se reunió este viernes con Luis Lacalle Pou, al inicio de su gira por Latinoamérica. “Le he hablado de qué es lo que quiero hacer para España”, dijo el político y expresidente de Galicia en rueda de prensa, en la que dijo que Uruguay será un “socio prioritario” en el caso que llegue al gobierno de su país.

Sobre nuestro país, Feijóo puntualizó que sigue "con mucho interés" lo que ocurre aquí y las decisiones que adopta Lacalle Pou, a quien definió como "un amigo".

"Creo que es uno de los mejores presidentes que ha tenido este país y estoy convencido que la política útil del presidente Lacalle está resultado muy útil para este país. Lo podemos ver en términos de empleo, de crecimiento económico, podemos verlo y comprobarlo en cómo se ha gestionado la pandemia", agregó.

Asimismo, resaltó el "muy fuerte" crecimiento económico del país suramericano y lo felicitó por ello.

"España debe saber que Uruguay es un país fiable en el que hay seguridad jurídica, en el que hay estabilidad política y en el que las instituciones funcionan. En este momento esto es muy importante para instalar relaciones comerciales con cualquier país", explicó el presidente del PP. El político gallego también señaló que habló con el presidente sobre la comunidad española en Uruguay.

Aseguró que España debe ser "el puente" entre la Unión Europea y el Mercosur, y deseó que el acuerdo que ambos bloques buscan ratificar se logre concretar de forma rápida.

De acuerdo con esto, dijo que en su país "sería oportuno" intentar que una alternativa "basada en recuperar los grandes pactos, en un partido más moderado, más centrado y más reformista" pueda tener la posibilidad de gobernar.

Este sábado, Feijóo dio una conferencia en el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), donde destacó la “oportunidad histórica” para un posible acuerdo de libre comercio entre los dos bloques regionales del que dijo que en este momento “debería ser una realidad”.

"Entendemos que es una oportunidad. Llevamos 20 años de negociaciones y lo lógico es que esto se pudiese acelerar en el primer semestre del 2023", expresó.

Agregó que con la firma del acuerdo entre los dos bloques se busca dar un "buen mensaje" para los ciudadanos que, a su juicio, "están "esperando señales de madurez" de los gobiernos y políticos.

"Sin duda que nosotros vamos a apoyar y apoyaremos este tratado, porque lo empezamos en 1999. Estamos hablando de 761 millones de personas, 31 países y 25 % del PIB mundial y sin duda eso sería un antes y un después para esta región y para Europa", afirmó.

Para Feijóo con este tratado se "enseñaría a todos a mejorar" así como tener un espacio político y comercial "arraigado" en los dos continentes ya que, en su opinión, Latinoamérica "debe ser una prioridad" para la Unión Europea.

En tanto, Feijóo también compartió con los empresarios uruguayos parte de lo que serán sus propuestas de gobierno entre las que destacó la insistencia en la democracia liberal, estabilidad institucional y política, que son "las opciones adecuadas" frente a la "improvisación y el populismo".

"Creemos en las reformas, no creemos en las rupturas. No somos revolucionarios sino evolucionarios. Por eso, insistimos en las políticas reformistas, en las estabilidades presupuestarias y en la no improvisación sino en la planificación", sentenció.

En tanto, valoró la importancia del comercio como factor para el desarrollo de los pueblos, prosperidad económica y desarrollo social, ya que "traen paz y fortaleza" institucional.

Feijóo inició este viernes en Uruguay su primera gira por Latinoamérica como jefe de la oposición española, en un viaje que lo llevará también a Argentina, Chile y Ecuador, donde se reunirá con líderes políticos y de la sociedad civil y empresarial.

En base a información de EFE