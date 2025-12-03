Nunca salió: niña de 3 años murió mientras le hacían 18 procedimientos dentales a la vez

Internacionales

A fines de noviembre comenzó en Kazajistán el juicio por un lamentable episodio ocurrido el 30 de octubre de 2024, y que conmovió al país.

Los hechos ocurrieron en una clínica odontológica privada en una pequeña localidad en las afueras de Astana, la capital del país.

Allí, según informara el medio local Nur, una niña de 3 años fue sometida al tratamiento simultáneo en 18 piezas dentales bajo anestesia general.

Durante la audiencia inicial, celebrada el pasado 25 de noviembre, el tribunal tuvo acceso a las imágenes de videovigilancia registradas en la clínica el día del hecho. En el material se observa a los padres ingresar con la niña, donde los profesionales la acomodan en un sofá y le colocan una máscara de inhalación para sedarla. Una vez que la menor se queda dormida, los padres abandonan la sala y el dentista inicia el procedimiento.

Finalizada la intervención, el profesional sale del consultorio, mientras la enfermera y el anestesiólogo permanecen a la espera de que la niña recupere la conciencia. Sin embargo, esto no sucede. El video muestra posteriores intentos de reanimación que resultaron fallidos. Según la fiscalía, en ese momento se le administró adrenalina en una dosis inadecuada para niños.

De acuerdo con pericias presentadas previamente ante el tribunal, a mitad del tratamiento la menor sufrió alteraciones del ritmo cardíaco y una caída de la presión arterial. Bajo los efectos de la anestesia, su estado se agravó hasta derivar en un edema cerebral y su posterior fallecimiento. El examen forense también determinó que la niña presentaba contraindicaciones para recibir anestesia general, entre ellas bronconeumonía y amigdalitis.

Durante la audiencia, el juez consultó al anestesiólogo por qué no solicitó de inmediato una ambulancia. El acusado sostuvo que, al ser él y su colega especialistas en reanimación, estaban en condiciones de brindar atención profesional en el lugar, y que el servicio de emergencias solo traslada a los pacientes.

Tras la tragedia, el Ministerio de Salud comunicó su postura respecto a la eventual realización de inspecciones en todas las clínicas odontológicas del país.