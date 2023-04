Nuevos choques entre fuerzas israelíes y musulmanes en la mezquita de Al Aqsa

Al menos seis personas resultaron heridas después que la Policía israelí se enfrentase este miércoles por segunda noche consecutiva con palestinos en la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén este ocupado, donde fieles musulmanes se encontraban rezando en el mes sagrado del Ramadán, informaron fuentes oficiales.

“Decenas de policías israelíes fuertemente armados irrumpieron en la sala de oración en el complejo de la mezquita, mientras unos 20.000 fieles seguían realizando la oración nocturna de Ramadán”, informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

#BREAKING : The Israeli occupation forces brutally beating Palestinian youths and worshipers inside Al Qibili mosque at Al Aqsa. pic.twitter.com/p7JKwDfGcz

Los uniformados “agredieron brutalmente a los fieles palestinos, golpeándolos con garrotes y lanzándoles granadas aturdidoras, botes de gas lacrimógeno y balas de acero recubiertas de goma como medio para expulsarlos por la fuerza del lugar sagrado”, añadió.

El servicio de emergencias Media Luna Roja informó en un comunicado haber atendido a “seis heridos durante los actuales eventos de la mezquita Al Aqsa, dos de los cuales fueron trasladados al hospital”.

De su lado, la Policía de Israel dijo que “decenas de jóvenes delincuentes, algunos de ellos enmascarados, arrojaron fuegos artificiales y piedras a la mezquita con el objetivo de alterar el orden, mientras profanaban el templo”.

“Intentaron, nuevamente, cerrar las puertas de la mezquita e impedir que los fieles salieran para atrincherarse en el lugar. Las fuerzas policiales impidieron que los infractores cerraran las puertas y se atrincheraran, y ayudaron a los fieles a salir de la mezquita”, añadió.

Videos difundidos por internet mostraban escenas caóticas dentro del templo, con numerosas tropas de agentes israelíes fuertemente armados persiguiendo a palestinos que intentaban resguardarse detrás de las columnas, entre disparos y gritos.

Watch how Israeli soldiers brutally kick an injured worshipper while raiding Al Qibili mosque at Al Aqsa, tonight.#??????_?????? #Jerusalem pic.twitter.com/cjUIM7xKRI