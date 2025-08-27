Nuevo robo piraña: diez delincuentes hurtaron 90 perfumes de un comercio en Tres Cruces

Policiales

Un nuevo robo piraña se registró en la tarde de este martes en Montevideo. El comercio afectado en este caso fue una perfumería ubicada en el cruce de bulevar Artigas y Hocquart, en la zona del barrio Tres Cruces.

Según informó Subrayado (Canal 10), el hecho fue perpetrado por diez delincuentes, que arribaron al lugar en cinco motos. En cuestión de segundos, lograron romper una de las hojas de vidrio de la puerta e ingresar para robar mercadería. En total, se llevaron aproximadamente 90 perfumes.

La Policía montó un operativo para lograr dar con el paradero de los malhechores, quienes huyeron hacia el lado de Tres Cruces; una de las motos utilizadas en el crimen fue abandonada a pocos metros del lugar.

El hecho logró ser registrado en video por una persona que vive arriba de la perfumería. En él, se puede observar a los delincuentes salir corriendo del local con varias bolsas de tela de color negro con los perfumes dentro y los demás esperándolos fuera con las motos prendidas para huir del lugar.

Una vecina presenció el hecho y relató lo siguiente a Telemundo (Canal 12): “Lo que escuché fueron ronquidos de motos muy fuertes. Me llamó la atención porque hace dos meses pasó lo mismo. Me acerco a la ventana y veo cuatro o cinco motos que rompen el vidrio y empiezan a sacar varias bolsas con muchos objetos”.

“Estaban desesperados por subirse a las motos y arrancar. Uno de ellos no logra prender la moto, corre con ella y con los objetos, y como no le prendió, la dejó a mitad de cuadra”, agregó.

