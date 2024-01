Nuevo régimen de certificaciones médicas: COFE asegura “pérdida salarial” de trabajadores

Política

Luego de que la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) se declarara en preconflicto en reclamo por la situación salarial y también ante el nuevo régimen de certificaciones médicas para los estatales, el sindicato se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El motivo principal del encuentro fue el nuevo régimen de certificaciones médicas para empleados estatales, cuya implementación estaba prevista para este jueves 1° de febrero.

El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo en declaraciones a Telemundo que desde el sindicato pidieron y dieron “la fundamentación” de “por qué” entienden que “no están dadas las condiciones para que se empiece a implementar el nuevo régimen de certificaciones médicas”.

El sindicato plantea que “ni los trabajadores del inciso en el que se va a aplicar [la nueva medida] ni la representación de los trabajadores” tienen conocimiento del instructivo. Así, el vicepresidente del Pit-Cnt señala que la nueva implantación “se definió unilateralmente por parte del Poder Ejecutivo” y que “el propio MTSS reconoce que eso no debería de haber sido así”.

López argumenta que la nueva medida, que implica que los funcionarios estatales tengan unos nueve días remunerados por licencia médica al año, genera “pérdida salarial” a los trabajadores.

Uno de los argumentos de por qué el nuevo régimen de licencias médicas podría generar pérdida salarial, de acuerdo con COFE, es que es una “idea de equiparar al sector privado”.

“Primero, debemos decir que no es así. No solo porque es diferente al régimen, sino porque en el sistema privado sí hay un subsidio y en el sector público no, porque el contrato de trabajo es permanente. Nunca se interrumpe como sí lo puede hacer en el sector privado, en el que cuando hay una licencia médica se interrumpe el contrato de trabajo y se pasa al subsidio del BPS”, agregó López.

COFE, que se manifestó en contra de la nueva medida, señala que en base a la Ley de Negociación Colectiva se debe “establecer una postergación de la implementación, instalar los ámbitos de negociación y ver en cuáles cosas se pueden mejorar los aspectos que involucran ese instructivo”.

Qué dice el Poder Ejecutivo

Por otro lado, el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Ariel Sánchez señaló en rueda de prensa que la definición sobre esta medida será dentro de uno o dos días a los efectivos de “si hay postergación o no de la aplicación”. “Si acordamos un punto de extensión del inicio lo vamos a definir en las próximas horas”, agregó. El Poder Ejectuvio “no lo descarta”.

De todos modos, el jerarca señaló que el planteo de COFE “no es absolutamente cierto”. “La normativa está en la Ley de Rendición de Cuentas del año 22, el reglamento de la propia ley es del 23. O sea que la norma está lo suficientemente difundida. Ahora, lo que estamos analizando son los instructivos de aplicación concreta y eso es precisamente lo que hoy estuvimos charlando respecto a la posibilidad de poder ajustar alguna cosa a los efectos de contemplar el planteo de COFE”, dijo Sánchez.

Hasta ahora, a los funcionarios del Estado no se les descontaba dinero en caso de estar certificados, aunque ahora el Poder Ejecutivo resolvió que tendrán por año un máximo de nueve días hábiles remunerados. En tanto, a partir del décimo día, habrá descuentos que pueden ser de hasta un 25% del salario.