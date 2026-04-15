Nuevo proyecto de ley de Residencia por Arraigo: los requisitos y a quién beneficia

Política

La diputada blanca Leydis Aguilera, la primera de origen cubano en asumir esa banca en el Parlamento, presentó un proyecto de ley de Residencia por Arraigo, que busca la regulación migratoria de 30.000 personas que viven en Uruguay.

En diálogo con Montevideo Portal, la legisladora nacionalista dijo que con su propuesta busca complementar la Ley de Migraciones —vigente desde 2008— y explicó por qué, además de a quienes buscan ser residentes, está dirigido a “toda la ciudadanía uruguaya”.

Aguilera expresó que “Uruguay se ha caracterizado por ser siempre un país de puertas abiertas, promotor de políticas inclusivas y con un marco normativo sólido orientado al acceso a derechos y al reconocimiento de la población migrante del país”.

En ese sentido, la diputada nacionalista destacó el rol del país en la migración, que ha “experimentado un incremento ininterrumpido en la última década” y afirmó que “incluso ha llegado a actuar como un elemento fundamental para mantener la estabilidad del tamaño de la población uruguaya”. De acuerdo con el último censo, el 3,5% de la población uruguaya nació en otro país, lo que equivale a un total de 120.000 inmigrantes.

El proyecto de ley que presentó Aguilera consta de 15 artículos, en los que establece que las personas que accederán a este derecho son las que “ingresaron al país por un punto de control migratorio habilitado, solicitaron refugio y residen en el territorio nacional con ánimo de permanecer en él y que, teniendo arraigo en el país, no pueden solicitar u obtener su residencia legal de acuerdo con la normativa vigente”.

De acuerdo con el documento, las personas solicitantes de refugio —incluso quienes fueron rechazadas— pueden ampararse en la ley. “Ninguna persona solicitante de refugio podrá ver afectado su derecho a obtener la residencia por arraigo por no haber solicitado u obtenido, en su país de origen o de tránsito, la visa consular normalmente exigible a las personas que poseen su nacionalidad para poder ingresar al territorio nacional”, reza el documento.

Los requisitos para pedir la residencia por arraigo son los siguientes:

- No estar impedido de ingresar o permanecer en el territorio nacional, de acuerdo con los artículos 45 y 46 de la ley n° 18.250.

- Haber ingresado al país de manera regular, sin eludir el control migratorio.

- Contar con una permanencia ininterrumpida superior a los ciento ochenta (180) días en el territorio nacional.

- No poder regularizar su condición jurídica como residente permanente o temporario al tenor de los artículos 33 y 34 de la ley n° 18.250.

Además, los solicitantes deberán presentar documentos que evidencien la carencia de antecedentes penales, certificado de vacunación, fotos y documento de identidad con el que ingresó al suelo uruguayo. Quienes transitaron “irregularmente” por otros países para llegar a Uruguay también podrían ampararse en la ley.

Las personas que tengan un vínculo familiar, como padre, madre, cónyuge, concubino, hijo menor o mayor con discapacidad también estarán habilitadas a tramitar la residencia por arraigo familiar. Otra posibilidad que la ley ofrecerá a los inmigrantes es la opción de efectuar el proceso para formación, por lo que deberán, a través del Ministerio de Educación y Cultura, demostrar que cursan una carrera o curso en Uruguay que dura más de un año y que tiene ingresos económicos de al menos el salario mínimo.

Aguilera explicó que ya existe en Uruguay el programa de Residencia por Arraigo, que fue decretado el 15 de mayo de 2024 y rigió hasta el 23 de noviembre de 2025.

La diputada blanca indica que el proyecto de ley “propone la inclusión de la residencia por arraigo como una nueva categoría migratoria” y afirma que se trata de una “herramienta estratégica, que permite contribuir al desarrollo de la sociedad uruguaya”, en lo que respecta a demografía. En esa línea, la legisladora señala que la población migrante podría contribuir a brecha entre el envejecimiento y el descenso de la natalidad en el país.

A los extranjeros que busquen residir en Uruguay, esta propuesta les permitirá “regularizar una situación ya preexistente”. Está enfocado en “personas que se encuentran en el país, que viven, que forman sus familias, que aportan, que estudian, que están en proceso de revalidar sus títulos; les permitiría acceder a una residencia”.

A continuación, el documento completo:

Proyecto Ley Regularizacio´n Migratoria. by Montevideo Portal