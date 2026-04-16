Nuevo llamado laboral del MGAP: sueldo de más de $ 90 mil por 20 horas semanales

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca abrió un nuevo llamado laboral para el cargo de gestor en tareas de articulación del Programa de Alimentos y Salud Humana (PAyS) con un sueldo de $ 91.128 por 20 horas semanales.
El rol está enmarcado en el Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y Salud y está dirigido exclusivamente a profesionales en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Medicina, Ingeniería en Alimentos, Bioquímica, Biotecnología, Nutrición o carreras afines que tengan formación complementaria en gestión de la innovación, transferencia tecnológica o desarrollo de negocios.
La experiencia profesional previa requerida es de dos años en funciones de vinculación, transferencia de conocimiento, desarrollo de negocios tecnológicos o similares, así como dos años en proyectos relacionados con alimentos, salud y/o industria biotecnológica.
El objetivo del cargo tiene que ver con diseñar, gestionar y fortalecer las estrategias de vinculación entre el PAyS y el sector productivo, facilitando la colaboración con distintos actores interesados en el desarrollo de investigación en el área de los alimentos y su impacto en la salud humana, detalla el llamado.
Los interesados deberán completar el formulario en la página web, adjuntar en PDF el currículum vitae e indicar el número de referencia. Se pueden realizar consultas para aclarar la metodología al correo [email protected]. La vigencia del llamado es hasta el 22 de abril.
A continuación, el llamado completo:
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]