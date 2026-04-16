Nuevo llamado laboral del MGAP: sueldo de más de $ 90 mil por 20 horas semanales

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El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca abrió un nuevo llamado laboral para el cargo de gestor en tareas de articulación del Programa de Alimentos y Salud Humana (PAyS) con un sueldo de $ 91.128 por 20 horas semanales.

El rol está enmarcado en el Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y Salud y está dirigido exclusivamente a profesionales en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Medicina, Ingeniería en Alimentos, Bioquímica, Biotecnología, Nutrición o carreras afines que tengan formación complementaria en gestión de la innovación, transferencia tecnológica o desarrollo de negocios.

La experiencia profesional previa requerida es de dos años en funciones de vinculación, transferencia de conocimiento, desarrollo de negocios tecnológicos o similares, así como dos años en proyectos relacionados con alimentos, salud y/o industria biotecnológica.

El objetivo del cargo tiene que ver con diseñar, gestionar y fortalecer las estrategias de vinculación entre el PAyS y el sector productivo, facilitando la colaboración con distintos actores interesados en el desarrollo de investigación en el área de los alimentos y su impacto en la salud humana, detalla el llamado.

Los interesados deberán completar el formulario en la página web, adjuntar en PDF el currículum vitae e indicar el número de referencia. Se pueden realizar consultas para aclarar la metodología al correo [email protected]. La vigencia del llamado es hasta el 22 de abril.

A continuación, el llamado completo:

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