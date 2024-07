Nuevo hallazgo de restos humanos en el Batallón n° 14, en misma zona que apareció Sanjurjo

Política

Este martes sobre la hora 13:30, se produjo un nuevo hallazgo de restos humanos en el Batallón n° 14 de Toledo, que fueron encontrados durante los trabajos de excavación, informó el semanario Brecha y confirmó Montevideo Portal.

Según supo Montevideo Portal, se trataría de un nuevo cuerpo, y los equipos de antropólogos siguen trabajando para descubrir la totalidad de los restos.

El último hallazgo de restos de detenidos desaparecidos se dio en junio de 2023, y un año después se pudo identificar que se trataba de Amelia Sanjurjo, una militante comunista desaparecida en 1977.

Este nuevo hallazgo se habría dado a poca distancia de donde fue encontrado el cuerpo de Sanjurjo, en la misma zona que ha sido indicada como de relevancia por los propios antropólogos para continuar las excavaciones.



En el sitio en que aparecieron los restos de Sanjurjo también habían aparecido los cuerpos de Julio Castro en 2011 y de Ricardo Blanco Valiente en 2012.

El fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, además de autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, se hicieron presentes en el lugar del hallazgo.

Por su parte, desde la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos dijeron a Montevideo Portal que se encuentran reunidos a la espera de novedades e hicieron hincapié en que hay que dejar trabajar a los antropólogos.

“Recién están trabajando los antropólogos descubriendo el cuerpo. No hemos ingresado y no vamos a atomizar a los antropólogos con preguntas. Nos comunicaron que había un nuevo hallazgo y lo recibimos con gran alegría, por un lado, pero hasta que ellos no nos puedan dar un informe no tenemos más novedades”, valoró Graciela Montes de Oca.

En la misma línea, Ignacio Errandonea dijo a Montevideo Portal que la organización se encuentra reunida a la espera de novedades. “No sabemos nada más; tienen que trabajar los antropólogos”, sostuvo.