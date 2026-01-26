Nuevas cifras del Ministerio del Interior: bajaron los homicidios, rapiñas y hurtos

Política

En 2025 hubo 13 homicidios menos que en 2024, informó el Ministerio del Interior en el informe preliminar de estadísticas criminales. En ese sentido, los asesinatos disminuyeron un 3,4%. La cartera también registró una baja en las muertes en menores de edad por este tipo de delitos: en 2024 fueron 23, mientras que el año siguiente 19 —un 17,4% menos—.

Según los datos del Ministerio del Interior, en 2022 se registraron un total de 383 homicidios; en 2023, fueron 381; en 2024, 382; y en 2025, 369, lo que supone una tasa de 10,3 por cada 100 mil habitantes del país.

El mes en el que hubo más asesinatos fue octubre: registraron un total de 43. En tanto, el departamento en el que más homicidios hubo fue Montevideo —210—; le siguen Canelones —43—, Maldonado —14— y Durazno —13—. En Flores y en Río Negro no se registró ninguno en todo el año, indicó la cartera que dirige Carlos Negro.

La tasa de femicidios también bajó. En 2024, un total de 22 mujeres fueron asesinadas por violencia bajada en género, mientras que en 2025 se registraron 18. Desde 2013 hasta la actualidad, esta es la cifra más baja de este tipo de delitos; en 2014 también se registró la misma cantidad. La tasa de delitos sexuales bajó de 91,7 a 87; el año pasado hubo 3.124 denuncias. Las denuncias de delitos por violencia basada en género pasaron de 43.027 a 43.445.

El relevamiento del Ministerio del Interior también indica que las denuncias por rapiña bajaron de 17.490 a 15.656; los hurtos de 109.413 a 100.337; las estafas y fraudes informáticos de 31.435 a 26.181. Los abigeatos subieron de 867 a 970.

En total, durante el 2025 se registraron un total de 287.078 delitos, una cifra que supone un 4.7% menos que en el 2024.

El informe fue presentado por Diego Sanjurjo, encargado de la gerencia del área técnica junto con su equipo. La cúpula del Ministerio del Interior también estuvo presente.