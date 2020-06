Nuevas cifras del INE sobre desempleo: resultados “no son comparables” con anteriores

Economía

Montevideo Portal

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó este viernes su último estudio sobre los índices de actividad, empleo y desempleo, tras un largo período sin divulgar informes similares.

La pandemia obligó a la institución a modificar por completo su metodología de investigación y por este motivo es que el informe correspondiente a marzo se hizo esperar.

Además, el cambio de metodología impide que se haga una comparación correcta entre los resultados de marzo y los del mes de febrero.

"Con el objetivo de identificar a los ocupados ausentes en el marco de la pandemia y captar situaciones especiales surgidas de este contexto (teletrabajo y horas efectivas de trabajo), se realizaron algunos ajustes a las preguntas habituales (tanto de redacción como de agregado de categorías de respuesta) y se sumaron otras", señala el informe.

"Hasta que no se realicen estudios que permitan descartar o medir los sesgos producidos por los cambios en la operativa de la encuesta, las estimaciones que ofrece la "ECH (Encuesta Continua de Hogares) no presencial" no son estrictamente comparables con la "ECH presencial", añade la publicación.

En cuanto a los resultados del nuevo informe, el INE señala que de la "población en edad de trabajar" (2.889.000 personas aproximadamente) hay un 59 % que es "población económicamente activa" (1.705.000). Dentro de esa población, la ocupada es el 89,9 % (1.530.000) y la desocupada es el 10,1 % (172.000).

La población económicamente inactiva representa el 41 % de la que está en "edad de trabajar", o sea 1.184.000 personas.

En cuanto al desempleo (calculado en 10,1 %), es mayor en Montevideo (10,6 %) que en el interior (9,7 %). Las mujeres tienen mayor tasa de desocupación que los hombres: 10,5 % y 9,8 % respectivamente.

Adicionales

El informe de este mes presentó algunos indicadores adicionales sobre el mercado de trabajo debido al contexto de emergencia sanitaria. Uno de ellos señala que "los ocupados ausentes temporalmente de sus trabajos representan el 9,4 % del total de los ocupados en el mes de marzo". Los ocupados ausentes son aquellos trabajadores que "sin haber trabajado la semana pasada mantienen un vínculo con su puesto de trabajo".

Los ocupados ausentes, sin embargo, en la primera semana de marzo eran el 5,5 %, mientras que en la última semana fueron el 17,6 %. "Un 21,8 % declara no haber trabajado por estar suspendido por el contexto de emergencia o encontrarse en cuarentena; mientras que un 21,5 % se encuentra en seguro de paro especial o común", señala el informe en referencia a los ocupados ausentes.

"Como suele suceder todos los meses del año, la licencia es la principal causa de ausencia de los ocupados. Pero mientras en marzo del año pasado este motivo representaba al 68,6 % de los ocupados ausentes, para el 2020 este motivo cae al 44,2 %", añade.

Por otro lado, en comparación con febrero (último mes de encuestas presenciales), "el número de inactivos en marzo aumentó en 115.000 personas, aproximadamente, y el número de ocupados se redujo en 93.000 personas".

"Ante el llamado al confinamiento voluntario de la población, es posible que la búsqueda de empleo se encuentre reducida por la complejidad del mercado laboral (empresas cerradas y escasa demanda). Entre los inactivos que declaran estar disponibles para trabajar pero no buscaron trabajo (81.000 personas), un 18,5 % dice que no buscó por la coyuntura de la pandemia", continúa el informe del INE.

Montevideo Portal