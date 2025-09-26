Nueva polémica ambiental en Maldonado: denuncian obras sin autorización en Ocean Park

Locales

Residentes de Maldonado, en representación de la Comisión de Vecinos en Defensa del Arroyo El Potrero y los humedales, hicieron una nueva denuncia ante el Ministerio de Ambiente —en los últimos meses denunciaron la intervención en humedales y se manifestaron en contra de una construcción en Punta Ballena— después de constatar el inicio de una obra sin autorización.

Según informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal, los vecinos constataron “movimientos operarios” en la zona del padrón del proyecto Reserva del Mar frente al aeropuerto de Laguna del Sauce.

Los denunciantes afirman que la construcción en esa zona aún no cuenta con la autorización del Ministerio de Ambiente. El proyecto en cuestión involucra un nuevo barrio privado de 972 unidades habitacionales, muelles y embarcaciones.

El colectivo de vecinos ya ha accionado en contra de Reserva del Mar. En agosto de este año, solicitaron al Poder Judicial que volviera a declarar el arroyo navegable y que garantizara su carácter público.

En una primera instancia, el proyecto era de Alexandre Grendene y Sergio Grosskopf, pero el primero vendió sus acciones al empresario argentino.

En setiembre de 2024, la Junta Departamental de Maldonado aprobó las excepciones a la normativa vigente para el desarrollo del barrio privado. En ese momento, la comuna maldonadense pidió que los padrones pasaran de ser rurales a urbanos, para que se pudiera habilitar la construcción.