Nueva gestión de penalistas propone reforma del código y plantea reclamos institucionales

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La Asociación de Abogados Penalistas inició este jueves 12 de marzo una nueva etapa institucional tras presentarse a elecciones con una lista única, sin competencia interna.

La nueva conducción adelantó que su principal prioridad será impulsar un proyecto de reforma del Código de Proceso Penal, además de atender problemas que afectan el ejercicio profesional en el sistema penal.

La gestión entrante trabajará con una agenda enfocada en cambios normativos y en la revisión de dificultades que, según la entidad, impactan de forma directa en la tarea diaria de los defensores. Entre los puntos mencionados figuran expedientes sin asignación y denuncias que permanecen sin trámite, según dijo uno de los nuevos jerarcas a Montevideo Portal.

Desde la asociación sostienen que estas situaciones están vinculadas al funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación y al desarrollo de las investigaciones. Señalan que generan demoras, reducen la previsibilidad y complican el avance de los procesos penales.

Otro eje de preocupación es el trato que reciben los profesionales dentro del sistema carcelario. Los dirigentes manifestaron inquietud por las condiciones en las que los abogados deben desempeñarse cuando interactúan con instituciones penitenciarias.

A esto se suma, según indicaron, la falta de diálogo o el escaso intercambio con los fiscales, un aspecto que consideran clave para el funcionamiento del sistema de justicia. El diagnóstico también incluye cuestionamientos al Poder Judicial, donde observan aspectos estructurales que deberían revisarse.

Frente a este escenario, la nueva conducción planea avanzar con reuniones con autoridades de distintos organismos para exponer las inquietudes del sector y abrir instancias de trabajo institucional.

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