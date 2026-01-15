Locales

Nueva atracción en Parque Rodó sorprendió por frenada el día de su apertura: mirá el video

Montevideo Portal

La tarde del miércoles 14 de enero no fue una más para el Parque Rodó de Montevideo: se inauguró una de las atracciones que forma parte de su nueva etapa de remodelación, que consiste en una caída libre de una torre de 27 metros de altura.

Además de dicho juego, se abrió al público el Gusano Loco —el mismo que ya estaba pero ahora en una nueva ubicación dentro del parque— y otro juego llamado Final sprint.

Durante la jornada, que tuvo una gran concurrencia de público, varias personas se vieron sorprendidas porque, en una de las puestas en funcionamiento, la plataforma quedó suspendida en el aire durante algunos segundos, sin ascender ni descender.

El momento fue registrado por algunas personas que estaban a escasos metros de la atracción y los videos se hicieron rápidamente virales en las redes sociales.

A partir del miércoles, quienes quieran podrán subirse al juego, que estará disponible desde las 17:00 horas hasta la 1:00 y con entradas a $ 100. Se prevé que, para fines de febrero, la montaña rusa también esté en funcionamiento.

Montevideo Portal intentó comunicarse con la empresa permisaria de la atracción para conocer más detalles, pero al momento de publicada esta nota no obtuvo respuesta.

