Nueva app del Ministerio del Interior para víctimas de violencia de género: cómo funciona

Locales

El Ministerio del Interior presentó Élida 360, una aplicación móvil que busca brindar asistencia rápida y efectiva a mujeres víctimas de violencia de género que cuentan con medidas cautelares de no acercamiento. La nueva herramienta —que será complementaria a la tobillera electrónica— permitirá activar un botón de emergencia desde el celular y facilitar la respuesta policial ante posibles situaciones de riesgo.

Según informó Presidencia de la República, la aplicación lleva el nombre de Élida Pensado Graña, la primera mujer policía uniformada del país. La titular de la Dirección Nacional de Políticas de Género, July Zabaleta, explicó que Élida 360 “será accesible por orden judicial y representa una alternativa a la tobillera, no una sustitución”.

Durante la conmemoración del 17. ° aniversario de la institucionalidad de género en el Ministerio del Interior, Zabaleta detalló que el sistema se aplicará cuando finalice el seguimiento mediante tobillera. En esos casos, la víctima contará con “un botón de emergencia para alertar sobre situaciones de violencia”. Además, la Policía dispondrá de los datos registrados para “enviar una rápida respuesta ante la emergencia”, señaló.

La aplicación también permitirá ampliar denuncias sin necesidad de acudir a la comisaría, y contará con funciones adicionales de acompañamiento a las víctimas.

En una primera etapa, Élida 360 estará disponible en Montevideo, donde se evaluará su funcionamiento antes de extenderla al resto del país. El lanzamiento oficial será el 21 de noviembre, y se prevé que entre en funcionamiento en diciembre, precisó Zabaleta.

El ministro del Interior, Carlos Negro, subrayó que la incorporación de la perspectiva de género “no solo es necesaria, sino imprescindible”. El jearca dijo que “estas políticas humanizan y mejoran a la institución”, y remarcó que para el ministerio “no son una agenda accesoria, sino una herramienta fundamental para alcanzar una institución más justa y profesional”.

Zabaleta recordó además que los avances en materia de género “son el piso, no el techo”, y destacó la creación de organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género. También señaló que, mientras en 2013 se recibían unas 13.700 denuncias anuales, hoy la cifra supera las 40.000, gracias a una mejor respuesta institucional y a la ampliación de comisarías especializadas, que pasaron de 30 a 56 en todo el país.

La cartera anunció una campaña de bien público dirigida a mujeres rurales, para fortalecer las redes de apoyo y mejorar la respuesta ante situaciones de violencia. “Es fundamental que los policías de las brigadas rurales cuenten con las capacidades para brindar una primera respuesta”, afirmó Zabaleta.