Nostalgia: la casualidad que llevó a Lecueder a crear con 21 años la mayor fiesta uruguaya

El empresario y creador de la Noche de la Nostalgia, Pablo Lecueder, habló en vísperas de una nueva celebración que tendrá lugar este 24 de agosto, como todos los años desde 1978.

“Tiene su cuota de suerte y también de hacer las cosas cuidándolas”, indicó el dueño de Océano FM, quien dijo que ese año la radio se aprestaba a hacer una fiesta promocional un fin de semana, pero los planes cambiaron.

“Queríamos hacerlo acá en Zum Zum [el edificio de Buceo donde hoy funciona Océano], pero no nos dejaron. Nos fuimos a Ton-Ton, que es divino el lugar, pero no nos alquilaban ni viernes ni sábado, teníamos que apostar en una víspera de feriado”, recordó en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).

Por eso, decidió que el 24 de agosto era el día perfecto, por tener un feriado después. Para darle un toque “especial” el llamado fue a bailar oldies.

El evento fue un éxito y hoy en día Lecueder reflexiona que hicieron bien en “cuidar la fiesta de música vieja, no hacerla a los dos meses de vuelta”. “Dijimos: ‘Vamos a esperar un tiempo’”.

“Elegir nuevamente el 24 de agosto para hacerla y repetirla todos los años es algo que marcó algo especial. La gente la fue adaptando”, indicó.

Tras esto aludió a lo misterioso de la recepción de la fiesta, que hoy se transformó en una tradición uruguaya. “No entiendo exactamente por qué los uruguayos necesitaban que alguien pusiera la primera piedrita para que se hiciera esa fiesta. Yo aclaro, no es lo que yo pensé hacer. No soy tan inteligente como para pensar que creé una fiesta para que bailara todo Uruguay ni mucho menos. O sea, esto fue una suma de casualidades, cosas bien hechas, buena promoción y también buena onda de la gente”, expresó que tenía 21 años en la primera convocatoria.

De todas maneras, Lecueder ensayó algunas posibles explicaciones. “Agosto es un mes chato. Está el día del niño y pocas cosas más”, manifestó y agregó que le “gusta mucho todo el movimiento comercial que hay” ahora alrededor de la fecha.

Asimismo, apuntó a que hoy “es una fiesta ya de todos los uruguayos”. “A veces un poquito en broma digo que no soy el creador, soy el culpable a esta altura”, bromeó.

