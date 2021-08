Noche “mansa” en Maldonado dejó “satisfecho” a Antía: “La información es muy positiva”

Política

“No hubo problemas, no hubo accidentes, no hubo heridos, solamente hubo tres fiestas sin permiso que se actuó”, dijo el jefe departamental.

Montevideo Portal

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se mostró satisfecho este miércoles con el trabajo que realizó la comuna departamental durante la celebración de la Noche de la Nostalgia. Tal como informó anteriormente la Dirección de Gestión Ambiental, hubo 3 fiestas no autorizadas que en total sumaron unas 1000 personas en distintos puntos del departamento.

"La información es muy positiva. No hubo problemas, no hubo accidentes, no hubo heridos, solamente hubo tres fiestas sin permiso que se actuó, se disolvieron, se va a multar al padrón, pero en lo demás no hubo problemas", aseguró Antía ante los medios presentes.

Finalmente, el jefe departamental destacó que, "gracias a Dios", la noche estuvo "mansa". "La gente como que la nostalgia lo hizo reflexionar y pasar todo bien. Un poco entre la pandemia y la nostalgia la gente estuvo mansa anoche", reflexionó.

Relevamiento

Conforme al relevamiento realizado durante toda la noche se realizaron 333 espirometrías, de las cuales 309 fueron negativas y 24 positivas. Hubo 957 detenciones y 25 retenciones de autos que fueron guinchados, así como 18 motos retenidas, detalla un comunicado de la intendencia del departamento.

El total de contravenciones, vale decir, incumplimientos a las normas de tránsito, fue de 90. Se realizaron 7 controles de THC (marihuana), de los cuales 6 dieron negativo y uno solo positivo.

En cuanto a siniestros de tránsito, se informa de uno solo en Aiguá, registrado en General Artigas a metros de Ruta 13.

