Noche de la Nostalgia 2025: cómo serán los operativos en la madrugada y este lunes

Las intendencias de Montevideo, Canelones y Maldonado comunicaron en los últimos días los detalles de cómo serán los operativos de tránsito, limpieza y convivencia que llevarán a cabo durante la Noche de la Nostalgia este domingo 24 de agosto.

La comuna montevideana informó que pondrá en marcha un “triple operativo” que movilizará a aproximadamente 300 funcionarios en todo el departamento. Los controles de tránsito, que estarán enfocados en el control de documentación, alcoholemia y THC, comenzarán a las 18 horas y se extenderán durante todo el feriado del 25.

En tanto, el prosecretario general de la IM, Daniel González, informó que la recolección de residuos se realizará con normalidad durante la jornada del domingo, mientras que el lunes 25 se retomará a partir de las 22 horas. Por este último motivo, exhortó a la población a depositar la basura en los contenedores a partir de las 19 horas.

La Intendencia de Montevideo recibió 150 solicitudes por parte de locales para la realización de fiestas y habilitó 122. Aquellos lugares que aún no cuenten con la autorización requerida podrán solicitarla hasta las 16 horas del jueves 23.

Por otra parte, el gobierno canario informó que llevará adelante un “operativo de seguridad vial reforzado”, que estará enfocado, además de en el control del consumo de bebidas alcohólicas y THC, en la revisión del “estado general” de los vehículos.

El director de Tránsito y Seguridad Vial, Gustavo Mobilio, informó que van a implementar un código QR que permitirá acceder a datos de teléfonos de empresas de transporte registradas y así facilitar el acceso a “servicios de transporte seguros”.

Por último, la Intendencia de Maldonado movilizará a 90 inspectores municipales y cerca de 100 policías. El director general de Movilidad, Juan Pígola, dijo que el operativo vial comenzará a las 18 horas, se intensificará a partir de las 22 horas y se extenderá hasta las primeras horas del lunes.

