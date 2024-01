Noboa, presidente de Ecuador, dijo que presos repatriados a Colombia no podrán volver

Internacionales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió este martes que los presos que sean repatriados a Colombia, para que terminen de cumplir sus condenas en ese país, no podrán volver a Ecuador nunca más.

"No van a poder volver a entrar al Ecuador. Tienen prohibición de entrar al Ecuador para siempre. Ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regresa a cometer los mismos crímenes. Ya se fue, ya no regresa", subrayó.

Consultado por la televisión Ecuavisa si el procedimiento consistirá en llevar en un autobús o en avión a los reos repatriados y dejarlos en la frontera, Noboa dijo: "Esa es la idea".

Cifró en 1.500 los reclusos colombianos en cárceles ecuatorianas.

Sin entrar en detalles ni anunciar fechas de acciones, Noboa apuntó: "Estamos moviendo, pues de 100 en 100 hasta acabar con la totalidad".

Trámite para repatriación

El lunes, Noboa ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, que inicie los trámites para la repatriación de presos extranjeros, para que terminen de cumplir las condenas en sus países de origen.

A través de un decreto ejecutivo, Noboa dispuso que este trámite se sustente en la normativa vigente local e internacional, sea singularizado y que no se repatrien a colectivos.

El decreto ejecutivo 139 dispone que el SNAI "realice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de libertad por sentencia emitida en el Ecuador, a fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad".

Dicho trámite debe observar "en todo momento lo previsto en la normativa constitucional y legal vigente, así como en los instrumentos internacionales aplicables", se detalla en el decreto.

El decreto encargó la coordinación de las acciones necesarias a los ministerios de Relaciones Exteriores, de la Mujer y Derechos Humanos, del Interior y de Gobierno (Política).

Asimismo, estableció que "los procedimientos derivados de la ejecución del decreto serán adoptados respetando la normativa nacional e internacional en la materia".

Más de 3.000 extranjeros

Según el estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población carcelaria del país asciende a 31.321 personas distribuidas en los 36 Centros de Privación de Libertad que existen a nivel nacional.

De ese total, 3.245 presos son extranjeros, la mayoría (2.900) hombres, según el último censo penitenciario elaborado por el INEC.

Desde hace unos cuatro años, el sistema carcelario de Ecuador soporta una profunda crisis debido a, entre otros factores, hacinamiento, escasez de presupuestos y frecuentes matanzas entre bandas de delincuentes que se disputaban el control de las prisiones.

En esas masacres, ocurridas desde 2020, han muerto asesinados más de 450 presos por la disputa entre las bandas criminales al interior de las prisiones, en una espiral de violencia que también ha saltado a las calles.

A principios de este enero, Noboa, en el poder desde el pasado 23 de noviembre, decretó un estado de excepción a escala nacional y a día seguido firmó un decreto que admitía "un conflicto armado interno" contra las bandas del crimen organizado.

Con ello, Noboa garantizó la intervención de las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas con la Policía para "neutralizar" a los grupos de delincuencia organizada que habían causado el caos y a los que identificó como "terroristas".

Pisándole los talones a Fito

Noboa consideró este martes que están "bastante cerca" de Adolfo Fito Macías, el narcotraficante que se fugó de una cárcel ecuatoriana y cuya búsqueda desató una serie de ataques que llevaron al gobernante a declarar el conflicto armado interno.

"Creo que estamos bastante cerca y por eso vemos represalias, por eso vemos ataques y por eso vemos amenazas, porque se dan cuenta de que estamos muy cerca", dijo Noboa en una entrevista en la televisión Ecuavisa.

Lo mismo ocurre con Fabricio Colón Pico y su familia, dijo en referencia a uno de los cabecillas de 'Los Lobos', una de las bandas a las que Noboa ha catalogado como "terroristas".

Colón Pico fue mencionado por la fiscal general, Diana Salazar, de planear presuntamente un atentado contra ella y se fugó en medio de los motines en las cárceles que se sucedieron a principios de mes cuando las autoridades buscaban a José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', el líder de la banda criminal 'Los Choneros'.

El pasado martes, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, ya aseguró que están "más cerca de 'Fito'".

"Cada vez estamos más cerca y seguramente alias 'Fito' lo está sintiendo", dijo.

Las autoridades descubrieron la fuga de 'Fito' el 7 de enero, cuando se disponían a trasladarlo a una cárcel de máxima seguridad, y durante su búsqueda se desató una arremetida de grupos criminales, a 22 de los cuales Noboa los catalogó como "terroristas", a los que las fuerzas del orden deben neutralizar.

Un total de 4.488 personas han sido detenidas en Ecuador durante los primeros veinte días de la declaración de "conflicto armado interno" contra el crimen organizado, de los cuales 237 fueron arrestados por presunto terrorismo.

La cifra se desprende de un balance del Gobierno de Ecuador publicado el lunes sobre las operaciones policiales y militares realizadas en el territorio nacional bajo este nuevo escenario, donde 22 bandas del crimen organizado han sido consideradas como grupos terroristas y actores beligerante no estatales.

Entre el 9 y el 29 de enero las autoridades ecuatorianas también afirman haber abatido a seis presuntos miembros de estas bandas, mientras que dos policías fueron asesinados y otros once fueron liberados de distintos secuestros ejecutados aparentemente por estas mafias.

Durante ese periodo se han incautado cerca de 1.500 armas de fuego, unas 2.000 armas blancas, casi un millar de alimentadoras de armas, más de 75.500 balas y más de 5.200 explosivos.

Las fuerzas del orden de Ecuador han decomisado también más de 40,2 toneladas de drogas y cerca de 90.000 dólares en efectivo.

Las fuerzas del orden han desplegado 55.054 operativos y han aprehendido 28 embarcaciones, entre ellas un semisumergible cargado con droga, en el que estaban tres colombianos, ahora en prisión preventiva.

Así no, Nicolás

El mandatario ecuatoriano aseguró que no reconocerá el resultado de los próximos comicios en Venezuela, que aún no tienen fecha definida, "ya que no han sido elecciones libres".

"No estamos de acuerdo, en lo absoluto (...), de que no haya elecciones libres en Venezuela, pero en este momento no es que no reconocemos el Gobierno de (Nicolás) Maduro", dijo en una entrevista con la televisión Ecuavisa.

El gobernante recalcó que no reconocerán el resultado de las próximas elecciones, "ya que no han sido elecciones libres".

El pasado sábado, el Gobierno de Ecuador rechazó la inhabilitación política decidida el viernes por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra la candidata presidencial opositora María Corina Machado.

"Ecuador rechaza la confirmación del Tribunal Supremo de Venezuela de inhabilitar, por 15 años, para ejercer funciones públicas, a la señora María Corina Machado, líder de la oposición y ganadora de las elecciones primarias de octubre de 2023", afirmó el sábado la Cancillería ecuatoriana en su cuenta de Twitter.

Agregó que esa "decisión es contraria al espíritu de los acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones democráticas y transparentes en Venezuela".

De su lado, el Gobierno venezolano ha asegurado que el caso de Machado es "cosa juzgada", pero también ha afirmado que se mantendrá en la mesa de diálogo con la oposición, que lo acusa de haber violado los acuerdos suscritos en Barbados en octubre pasado.

El pasado martes, Noboa desestimó el ofrecimiento que le realizó días atrás Maduro para que buscara cooperación en materia de seguridad de Venezuela en lugar de la asistencia que le brinda Estados Unidos.

"Gracias, pero no, gracias. Esa es mi respuesta. Tengo suficientes peleas aquí en este país como para ir ganando peleas adicionales. Simplemente, no. Muchas gracias", dijo Noboa.

El mandatario ecuatoriano respondió así al consejo que le dio su homólogo venezolano en su última presentación ante la Asamblea Nacional (Parlamento) de aprender de las experiencias de Venezuela contra las bandas criminales.

"Presidente Noboa, si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquennos a nosotros, no al Comando Sur. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo y colonialismo", aseveró Maduro.

La semana pasada visitó Ecuador una delegación de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para coordinar la ayuda que la Administración del presidente Joe Biden dará al país suramericano para enfrentar el "conflicto armado interno", que ha declarado contra el crimen organizado.

La comitiva estadounidense estuvo liderada por el asesor presidencial para las Américas, Christopher Dodd, y la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson.

Noboa afirmó que el apoyo de Estados Unidos para enfrentar esta "guerra" declarada a las bandas criminales se centrará en equipamiento, entrenamiento, inteligencia, protección de puertos y fronteras e identificar las fuentes de financiamiento de estos grupos 'narcoterroristas'".

EFE