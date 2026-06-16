Nobel de Economía: la IA destruirá empleos antes de crear otros nuevos

La inteligencia artificial va a destruir empleos antes de crear otros nuevos. Esa es la advertencia —pero también la promesa condicionada— que hizo Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025, durante una conferencia en el Cercle d'Economia de Barcelona este martes.



Para el economista francés, el desenlace final depende de una variable clave: que los gobiernos acompañen la transición con políticas educativas y laborales adecuadas. Aghion se presentó como un "optimista cauto" frente al impacto de la IA en la economía mundial, una postura que lo diferencia de otros economistas que anticipan efectos negativos sobre el empleo sin contrapeso en el crecimiento.



El Nobel —profesor en el Collège de France y en la London School of Economics (LSE)— es conocido por impulsar la teoría de la "destrucción creativa", que sostiene que la innovación tecnológica elimina actividades existentes pero abre paso a otras nuevas. Para él, con políticas públicas correctas, la IA puede impulsar al mismo tiempo la productividad, el crecimiento y la generación de puestos de trabajo. El punto de mayor tensión, sin embargo, está en los tiempos.



"El problema es que la destrucción de empleo puede darse antes de que se empiece a crear", reconoció el economista. Señaló que por ahora la evidencia empírica no muestra un impacto negativo generalizado de la IA sobre el mercado laboral, aunque aclaró que algunos empleos —en particular los vinculados a tareas administrativas— están más expuestos a la automatización. En cuanto a productividad, estimó que la IA puede sumar alrededor de un punto porcentual anual durante diez años antes de estabilizarse, un incremento que en el largo plazo representaría un salto significativo para cualquier economía. Para ilustrar la importancia de cómo se gestione esta transición, Aghion recurrió a una metáfora:



"Un caballo puede hacerte chocar contra un muro si no lo guías bien. Si lo guías bien, puede llevarte muy lejos". En ese sentido, subrayó el rol central de la educación: "Necesitamos niños que puedan leer libros, escribir sin cometer faltas y hacer cálculo mental sin tener que usar la IA". Más allá del mercado laboral, el Nobel alertó sobre el rezago de Europa frente a Estados Unidos y China en materia de innovación tecnológica. Reclamó una combinación de políticas industriales y de competencia que favorezca la inversión y el surgimiento de nuevas empresas.



También pidió una regulación "inteligente" que impida que las grandes compañías usen su posición dominante para bloquear el ingreso de competidores más innovadores, un fenómeno que, según Aghion, frena el desarrollo tecnológico del continente. En materia de financiamiento, el economista defendió la creación de incentivos fiscales para que los fondos de pensiones y otros grandes inversores destinen una mayor parte del ahorro europeo a financiar empresas locales, en lugar de canalizar esos recursos hacia la economía estadounidense. El objetivo, explicó, sería fortalecer el ecosistema de innovación dentro de Europa. Sobre la concentración de riqueza, Aghion fue directo: el mundo no necesita milmillonarios.



Propuso incentivar a quienes alcanzan esos niveles de fortuna a crear fundaciones privadas que contribuyan a financiar políticas públicas como los sistemas de educación y de desempleo. Para quienes no acepten esa vía, se mostró partidario de subirles "al máximo" los impuestos, como mecanismo para que ese dinero "vuelva a la sociedad

Con información de EFE