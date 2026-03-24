Política

No va más: Yamandú Orsi descartó que se vaya a hacer un túnel en 18 de Julio

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, descartó la propuesta de realizar un túnel por 18 de Julio como parte del plan de movilidad metropolitano, según confirmaron fuentes de la Intendencia de Montevideo (IM) a Montevideo Portal.

Esto llega luego de que el intendente capitalino, Mario Bergara, presentara al Poder Ejecutivo una propuesta que no incluye el soterramiento por la principal avenida del país.

Según el mandatario, la nueva iniciativa implica ómnibus rápidos en superficie. “Es una propuesta que no tiene las ventajas que tiene el túnel, pero tiene otras”, dijo Orsi en rueda de prensa este martes.

El pasado sábado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas publicó un primer informe de estudio del análisis comparativo de alternativas modales en el marco de la transformación del Sistema de Transporte Metropolitano. El documento divulgado por la cartera evalúa, así, tres tipologías tecnológicas consolidadas a nivel global: los Sistemas de Ómnibus de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés), el Tren Ligero (LRT o tranvía) y el Metro Ligero.

En tal sentido, también se detalla acerca de su viabilidad y costo.

Con todos estos factores, Orsi adelantó que se anunciará —junto con las intendencias— el proyecto que comenzará a partir de 2027.

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