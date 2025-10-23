Internacionales

No tuvo oportunidad: iba en moto y lo mató una “guillotina voladora”

Un hombre murió al ser impactado por una placa de metal que fue arrastrada por un torbellino. El trágico hecho ocurrió durante la mañana del miércoles en la localidad de Assú, en el estado brasileño de Rio Grande do Norte.

El incidente fue grabado por cámaras de vigilancia y confirmado por la Policía Militar. La víctima fue identificada como Simanete da Silva, de 44 años, albañil.

Según testimonios recogidos por G1, el viento arrancó una lámina de zinc del tejado de una obra en el barrio Alto do São Francisco.

Tal como se aprecia en las imágenes, la chapa voló en medio de una calle casi desierta y cayó sobre la única persona que pasaba por el lugar.

VÍDEO: Motociclista morre após ser atingido por placa metálica arrastada por ventania em Assu. https://t.co/QjOpwbtPgR pic.twitter.com/tQ0tCi2IgV — BLOGDOBG (@BlogdoBG) October 22, 2025

Por desgracia, el casco no protegió al motociclista, dado que el impacto fue en la yugular.

Da Silva fue asistido por vecinos de la zona y luego por un servicio de emergencia móvil. Sin embargo, los paramédicos no pudieron hacer más que constatar el deceso del hombre.