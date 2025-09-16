Policiales

No pudo defecar las drogas que ingirió: presunta causa de muerte de un joven en Mercedes

La Jefatura de Policía de Soriano investiga la muerte de un joven de 32 años, identificado como A.R.L., quien falleció el domingo pasado.

Según informa el medio local Agesor, el hombre se encontraba esa tarde en su casa en la ciudad de Mercedes, cuando comenzó a sufrir convulsiones. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió.

Posteriormente, se supo que el hombre había visitado ese mismo día a una persona en la Unidad 24 del INR, situada a las afueras de la ciudad.

De acuerdo con el citado informe, llegó al presidio al mediodía y se fue pasadas las 15:30. Durante su visita pidió permiso para utilizar un baño. Luego, a las 16:00, desde su casa llamaron al 911 para reportar su descompensación, que resultaría mortal.

Según testimonios, al regresar de la cárcel, A.R.L. había contado a allegados el motivo de su visita a ese lugar, acción que estaba “vinculada con la ingesta de estupefacientes recubiertos con algo dentro de una torta”.

Por ello, se presume que, al ir al baño del presidio, no logró expulsar la droga, o al menos no en su totalidad. Así las cosas, un envoltorio habría quedado dentro de su tubo digestivo y, al romperse, habría provocado el deceso del joven.

Por disposición de la Fiscalía, anoche se realizó la autopsia del infortunado individuo. Los resultados de dicho procedimiento se darán a conocer una vez que las muestras extraídas del cuerpo sean analizadas por el Instituto Técnico Forense.