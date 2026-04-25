No localizaron al puma en Canelones hasta el momento; autoridades reiteraron indicaciones

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El Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, la Intendencia de Canelones y el Instituto Nacional de Bienestar Animal informaron en la tarde de este sábado que se desplegó un operativo conjunto tras el avistamiento de un puma en la zona del barrio La Tahona, en el departamento de Canelones.

Según el comunicado oficial, el episodio ocurrió sobre las 09:30 de la mañana, cuando dos personas reportaron haber visto un ejemplar de puma concolor. A partir de ese momento, y tras la notificación al 911, se activó un rastrillaje intensivo en el área con participación de equipos especializados.

El operativo incluyó recorridas a pie y el uso de drones con tecnología térmica, con el objetivo de localizar al animal y prevenir riesgos para la población. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible determinar la ubicación del ejemplar.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población a no acercarse ni intentar intervenir en caso de un nuevo avistamiento, y a comunicarse de inmediato con el 911. También se recomendó mantener distancia y permitir el trabajo de los equipos técnicos.

En el comunicado, los organismos recordaron que la tenencia de animales silvestres es ilegal en Uruguay, de acuerdo con la normativa vigente, y señalaron que se continuará trabajando de forma coordinada, priorizando tanto la seguridad de las personas como el bienestar del animal.