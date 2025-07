No le pagaron doble el feriado y explotó con más denuncias sobre una cantera en Artigas

Locales

Emerson Suárez, el trabajador de Artigas que el viernes 18 de julio denunció que en una cantera de piedras recibía el pago de un jornal simple —sin tener en cuenta el feriado—, dio más detalles sobre lo ocurrido la semana pasada con sus empleadores y también realizó denuncias de otras irregularidades.

Según dijo en diálogo con el medio local Todo Artigas, la primera conversación con su capataz sobre el feriado del viernes fue el jueves 17. El joven preguntó si el viernes iban a trabajar o si les iban a dar el día libre, a lo que le respondieron que debían estar presentes en la cantera. “Entonces pregunto si nos van a pagar doble, y dicen que no, que hay que trabajar como cualquier día. Ahí yo me retobé. Me llamaron al escritorio a hablar y me dicen que es feriado laborable, pero yo les digo que no existe, que está en internet. Eso fue un día antes”, relató el joven, quien señaló también que los dueños de la empresa son brasileños.

Luego, los trabajadores hicieron una reunión, a lo que el capataz los cuestionó, por hacer el encuentro sin él. Suárez, de 20 años, dijo que le respondió: “Pero ¿cómo? Si el capataz y los trabajadores no pueden participar de reunión ninguna. Y más que él es yerno del patrón”, apuntó.

De acuerdo con su testimonio, el capataz les dijo que si se querían irse el jueves lo hicieran, “pero después las consecuencias iban a ser feas”. “Y que el que quería trabajar iba a ganar el día nomás”, afirmó al medio artiguense.

También relató que analizó distintas opciones, pero resolvió difundirlo a través de redes sociales tras la charla con un amigo. “Llamé a un amigo a ver qué podía hacer y me dijo: ‘lo mejor que podés hacer es hacerlo viral y que se entere todo Uruguay’”, sostuvo.

Según relató el trabajador, ante la situación resolvió llamar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, más adelante dijo: “Yo no llamé al Ministerio de Trabajo de acá de Artigas porque están todos comprados”.

“Lo que quiero es que aporten todo como se debe. Nada más”, afirmó. “Nadie se anima a hablar y a los que hablan los echan para atrás”, dijo también.

Además sostuvo que les dan licencia “cada dos años”. “Y todavía te dan dos semanas”, lanzó.

El trabajador dijo que cobraron el aguinaldo recién en los últimos días. Sobre la modalidad de contratación, dijo que tiene un pago mensual y que “los aportes son mínimos”. “En el recibo no me aporta lo que me paga”, sostuvo.

El pago son US$ 800, que los pagan “en mano”. También dijo que de lunes a viernes viven en la zona de la cantera, y que regresan a la ciudad los fines de semana. “Tenemos sesenta y pocos días en la ciudad al año”, dijo.

“La mayoría no habla porque no quiere perder el trabajo. Yo hablé porque estoy diciendo la verdad”, puntualizó.