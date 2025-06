Curiosidades

No la vio: influencer y Miss Bumbum decepcionada con operación para cambiar color de ojos

La influencer brasileña Andressa Urach, que años atrás tomó notoriedad por obtener uno de los primeros lugares en el certamen Miss Bumbum, probó en las últimas semanas un nuevo cambio estético. Sin embargo, la novedad no la dejó conforme.

Urach viajó a Niza, en Francia, para someterse a una operación de queratopigmentación para cambiar el color de sus ojos, prohibida en Brasil, pero la experiencia fue para el olvido.

Los problemas, en principio, fueron dos, según expresó en sus redes sociales. Por un lado, la influencer se quejó del dolor tras someterse a la operación. Además, deslizó que se arrepentía de la intervención.

“Estoy en el aeropuerto esperando mi vuelo. Me duelen mucho los ojos. Mucho. Cuando llegue a Brasil voy a tener que ir al médico porque me duelen mucho. Ustedes no tienen ni idea. Estoy prácticamente arrepentida de haberlo hecho, porque el dolor es inigualable”, sostuvo.

La queratopigmentación es un procedimiento cosmético quirúrgico que altera el color del ojo al inyectar un pigmento en la córnea, cambiando su apariencia transparente por un color deseado.

Sin embargo, por otro lado, la modelo valoró el cambio. “Cualquiera que me siga sabe que siempre soñé con tener los ojos claros, tanto que en mi libro cuento la historia de Ímola, que usaba lentes azules. He hecho realidad un sueño de mi infancia”, sostuvo.

No es la primera vez que la modelo tiene inconvenientes con las intervenciones, algunas de dudosa eficacia. En 2015, la brasileña mostró las terribles consecuencias del mal uso del hidrogel en caderas y muslos, lo que le causó una infección generalizada. Esto derivó en una operación en la que le retiraron implantes que se le habían aplicado.