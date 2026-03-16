Policiales

No la veían ni atendía: mujer de 44 años fue hallada muerta e investigan circunstancias

Una mujer de 44 años fue encontrada muerta en el interior de una vivienda de la ciudad de Juan Lacaze, luego de que vecinos alertaran a la Policía al notar que hacía varios días que no la veían.

De acuerdo con lo informado por el medio local Juan Lacaze Noticias, sobre las 16:00 horas del domingo un vecino solicitó la presencia policial en una finca ubicada en calle 48 esquina 46, en el barrio de Villa Pancha.

En su llamada, el hombre explicó que desde hacía aproximadamente tres días no tenían noticias de la mujer que vivía en el inmueble, quien tampoco respondía a los llamados telefónicos.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron indicios que llamaron su atención en el acceso a la vivienda. Desde el exterior lograron divisar a la mujer dentro del inmueble, caída en el piso y en avanzado estado de descomposición.

Posteriormente, acudió una unidad de emergencia médica, cuyo equipo constató el fallecimiento.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente, mientras que la Fiscalía dispuso el traslado del cuerpo a la morgue departamental para la realización de la autopsia.

Según indicaron vecinos de la zona, la mujer vivía sola y en los últimos días no había sido vista. También señalaron que recientemente habría sufrido una caída que le provocó una fractura de rodilla, por lo que se desplazaba con ayuda de un andador.

La investigación continúa a cargo de la Fiscalía, que procura determinar las circunstancias del fallecimiento.