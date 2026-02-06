Locales

No hace falta VAR: captan momento en el que bus cruza ruta en total infracción

“Cruzan con naranja” suele decirse de quienes aprietan el acelerador ante la luz amarilla del semáforo y logran completar el cruce justo antes de que la señal pase a rojo.

Esta práctica no es recomendable, ya que el objetivo de la luz amarilla consiste en dar un margen de tiempo para que completen el cruce quienes lo habían iniciado con verde, y no comenzarlo en ese momento.

Distinto es el caso del episodio protagonizado en las últimas horas en Toledo, Canelones, por un bus de la línea 6R6 de la empresa Casanova.

El hecho ocurrió en el kilómetro 26 de la ruta 6, en el Empalme Sauce, donde se cruzan la ya mencionada ruta 6 con la 7 y la 74.

Tal como se aprecia en el registro, publicado en redes por el internauta Nahuel Alonso, el bus llega a la intersección semaforizada y cruza cuando la luz roja ya llevaba encendida un par de segundos.

“Decí que miré dos veces”, comentó el autor del video, quien aguardaba para cruzar en la misma esquina y estaba habilitado por el semáforo. De haber avanzado con su vehículo, el bus lo habría embestido.

Varios usuarios de las redes comentaron el video; algunos recordaron haber presenciado situaciones similares.