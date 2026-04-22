No ha lugar: tribunal confirmó condena por el brutal homicidio de una mujer en Maldonado

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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno confirmó la condena a 23 años de penitenciaría para Roberto Carlos Cayetano Cabrera por el homicidio muy especialmente agravado de Leyla López, ocurrido en 2024 en la ciudad de Maldonado.

El crimen tuvo lugar en la madrugada del 25 de marzo, cuando la víctima, de 40 años, se encontraba en la vereda junto a una amiga, en la zona de camino de los Gauchos y Mateo Moleras. En ese momento, un hombre que circulaba en moto comenzó a disparar contra ellas, impactando a López con cinco balazos en el pecho y el abdomen, lo que le provocó la muerte en el lugar.

La investigación posterior permitió identificar como autor a Cayetano Cabrera, quien había recuperado la libertad apenas un mes antes del homicidio. Su detención se produjo tras un intenso trabajo que incluyó el análisis de las cámaras de videovigilancia, lo que permitió seguir sus movimientos hasta ubicarlo en un apartamento de la parada 40 de playa Mansa.

Sin embargo, cuando los efectivos llegaron al lugar ya no se encontraba allí; finalmente fue capturado en el departamento de Colonia. A partir de ese momento, se desarrolló el proceso judicial que culminó con su condena como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado.

En la apelación, la defensa cuestionó la sentencia al sostener que existían errores en la valoración de los hechos y en la calificación jurídica, por lo que solicitó la absolución del imputado. La Fiscalía acompañó parcialmente el recurso, aunque únicamente en lo referido al monto de la pena: consideró que los 23 años de prisión no reflejaban adecuadamente la gravedad objetiva y subjetiva del hecho, la peligrosidad del autor ni la existencia de agravantes relevantes, por lo que pidió elevar la condena a 27 años de penitenciaría.

El tribunal analizó los planteos de ambas partes y resolvió rechazarlos, entendiendo que la Fiscalía logró acreditar su teoría del caso y compartiendo la valoración probatoria realizada en primera instancia. Asimismo, los ministros consideraron que la pena impuesta fue correctamente individualizada, ajustándose tanto a la imputación como a los agravantes considerados, por lo que descartaron modificar su cantidad.

De esta manera, y “sin desconocer la gravedad del hecho”, la Sala concluyó que correspondía confirmar íntegramente la sentencia definitiva, dejando firme la condena de 23 años de penitenciaría para Roberto Carlos Cayetano Cabrera por el asesinato de Leyla López en Maldonado.