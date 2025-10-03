Internacionales

No fue accidente: revelan que choque fue ataque “kamikaze” de un hombre a su hermano

En su obra Vidas paralelas, el historiador romano Plutarco narra el asesinato del emperador Julio César, y consigna el pasmo del gobernante al reconocer entre los agresores a un ser querido: Marco Junio Bruto.

Tu quoque, Brute, fili mi (Tú también, Bruto, hijo mío), fueron sus palabras, dichos que alimentaron la leyenda de que Bruto era hijo del emperador. Ya metidos en el chisme, cumplimos con informar que las habladurías surgieron porque César era amante de Servilia, madre de Bruto. Sin embargo, cuando este nació ese romance todavía no había comenzado, y César solo tenía 15 años.

Todo este proemio histórico, de escasa utilidad en lo inmediato, pero que puede servir para ganar una partida de Trivial, viene a cuento de las emociones que pudo haber experimentado el pasado lunes un joven brasileño que, tras sufrir un accidente de moto, supo que el siniestro había sido en realidad una agresión fratricida.

Esa mañana, el hombre circulaba por el barrio Jardim das Palmeiras, en la ciudad brasileña de Uberlândia. Acababa de dejar a su hijo de 11 años en la escuela y se disponía a continuar con su rutina, cuando todo se precipitó: otro motociclista se lanzó de frente contra él, y saltó del vehículo un segundo ante del impacto.

Tras la brutal colisión, el hombre notó que el agresor no era otro que su hermano. "Es horrible saber que mi propio hermano intentó matarme. Solo me di cuenta cuando estaba tirado en el suelo", dijo en declaraciones al portal noticioso G1.

A policia investiga uma batida entre duas motos em Uberlandia, a cerca de 540 km de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro, como tentativa de homicidio. Imagens de cameras de segurança mostram a colisão frontal, quando um motociclista segue na contramão e atinge outro.



Segundo a… pic.twitter.com/kPxlW7dIeK — TumultoBRacervo (@Tumultobracervo) October 1, 2025

Por su parte, el agresor negó haber actuado de forma intencional.

"Perdí el control de la motocicleta; no tenía intención de matarlo. Me detuve para ayudarlo y le pregunté si quería llamar a la policía", expresó.

Sin embargo, al analizar los registro de las cámaras de vigilancia, la policía consideró que la conducta del sujeto desmentía sus dichos, ya que dirigió su moto directo a la de su hermano y saltó en plena marcha para evitar lesionarse.

La víctima sufrió una herida en una pierna, que lo mantendrá de baja en su trabajo por quince días.

El agresor tiene varios antecedentes penales y que su propia madre tiene una orden de alejamiento en su contra.

Ahora la policía lo busca, ya que luego de declarar quedó en libertad y “desapareció del radar”.