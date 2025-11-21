Internacionales

No está para bollos: asaltaron panadería y las empleadas los echaron a punta de cuchilla

Dos hombres que intentaron asaltar una panadería en Buenos Aires huyeron con las manos vacías, luego de encontrar una inesperada y tenaz resistencia por parte de las empleadas del lugar.

Según informaron medios locales, el hecho ocurrió ayer en una panificadora sita en las calles Marcos Avellaneda y Luis Vernet, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada.

Tal como se aprecia en las imágenes, un sujeto ingresa al lugar y —de acuerdo con los reportes— finge ser un cliente y pide a la vendedora un kilo de pan. Luego entra un segundo individuo y junto a su cómplice intentan apoderarse de la caja registradora.

En ese momento, sale de la trastienda una trabajadora armada con una cuchilla de cocina y carga contra los ladrones. A ella se suma la vendedora, quien arroja una taza contra los maleantes.

El video muestra cómo la mujer que porta el arma blanca se traba en lucha con los hombres y logra sacarlos a empellones hasta la vereda.

Los apabullados ladrones se marcharon sin pan y sin dinero, y ahora son buscados por la Policía.

Lanús | Remedios de Escalada ??



?Sin seguridad a la vista, estás mujeres se defendieron de un rastrero que entro a robar a una panaderia y lo redujeron



?? Cuchilla en manos hasta pancitos @lanusmunicipio pic.twitter.com/zQfMVd1tHY — INFORBANO (@Inforbanodiario) November 21, 2025