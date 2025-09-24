Policiales

No es para llevar: condenan a un hombre que se comió una pechuga al pan en un súper

Un hombre de 28 años fue condenado a nueve meses de prisión después de haber ingresado a un supermercado de Piriápolis, donde se comió una pechuga de pollo al pan —que no pagó— y se robó dos botellas de bebidas alcohólicas y un perfume, informó la Jefatura de Policía de Maldonado.

Según el parte policial, el hecho ocurrió el pasado 21 de setiembre cuando el dueño del supermercado denunció el hecho ante la Policía. El robo, que fue recuperado, estaba estimado en $ 2.620.

Una vez capturado por la Policía, el hombre, que no tenía antecedentes penales pero era investigado por otros robos durante el mes de setiembre, fue derivado a seccional 11° de Piriápolis, que se hizo cargo del procedimiento.

La Fiscalía de 4° Turno dispuso que el joven declarara ante la Justicia, que dispuso la condena como autor penalmente responsable de un delito de receptación agravada, dos delitos de hurto, uno de ellos en grado de tentativa.

El delincuente deberá cumplir la pena de nueve meses de prisión, que fue sustituida por un régimen de libertad a prueba por igual plazo y deberá asumir las siguientes obligaciones:

· Residir en el domicilio denunciado en la comparecencia y no modificarlo sin dar previo aviso a la sede.

· Someterse a la orientación y vigilancia de la Dinama.

· Presentarse una vez por semana a la seccional policial correspondiente a su domicilio.

· Prestación de servicio comunitario en la forma prevista en la norma, una vez por semana, dos horas diarias.