No era granizo: Boeing 777 pierde una rueda en pleno vuelo y causa destrozos en tierra

Un desperfecto en un avión de pasajeros puso en peligro a personas. No a los pasajero o tripulantes de la aeronave, sino a quienes circulaban en tierra por debajo de él.

El hecho ocurrió ayer en el San Francisco, California (EE. UU.), cuando un Boeing 777 de United Airlines con destino a Tokio se vio obligado a interrumpir su viaje cuando apenas había comenzado.

Tal como se aprecia en las imágenes, el avión todavía no había recogido su tren de aterrizaje cuando una rueda se desprendió del resto. Según informara la cadena noticiosa ABC 7 News, el neumático cayo sobe u estacionamiento y causó daños a varios coches. Por fortuna, no hubo que lamentar lesionados.

