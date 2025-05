Política

No en su nombre: Partido Nacional no votará venia a Ache como embajadora en Portugal

El gobierno del frenteamplista Yamandú Orsi anunció oficialmente este jueves, en conferencia de prensa protagonizada por el canciller Mario Lubetkin y la vicecanciller Valeria Csukasi, que, entre otras designaciones, la exvicecanciller colorada Carolina Ache será la embajadora uruguaya en Portugal, si obtiene la venia del Senado.

Este hecho llamó la atención porque Ache pertenece a la oposición y, de hecho, fue precandidata a la presidencia por el Partido Colorado.

Además, estuvo involucrada en la sonada causa generada por la entrega de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, cuando este estaba preso en Abu Dabi. Ese escándalo la llevó a renunciar a su cargo de vicecanciller y a comparecer en el Parlamento y ante Fiscalía. Debido a la divulgación que hizo de sus comunicaciones con otros jerarcas, se conoció la destrucción de un documento que ella elaborara para atender un mandato judicial, y rodaron las cabezas del entonces canciller Francisco Bustillo, el viceministro de Interior, Guillermo Maciel, y Roberto Lafluf, asesor del presidente Lacalle Pou.

En las últimas horas, la senadora nacionalista Graciela Bianchi confirmó a Montevideo Portal que la bancada de su partido no votará la venia de Ache como embajadora, algo que resultaba previsible si se tiene en cuenta lo publicado ayer en redes sociales por su correligionario Sebastián Da Silva.

La Diplomacia Uruguaya es Escuela de Profesionalismo reconocida en el mundo entero. Cuánto más chico el país, mas preparado el Diplomático .

Ocultar deliberadamente información, no discernir la importancia de la misma y espiar grabando a sus superiores, son antecedentes… — Sebastian Da Silva (@camboue) May 29, 2025

Bianchi había reaccionado de forma negativa en cuanto se conoció la posibilidad de la designación de Ache, antes de que se anunciara oficialmente.

“Los favores se pagan porque lo que no priman son los principios; casi todos tienen un precio. La verdad es hija del tiempo”, escribió en X.

En filas coloradas, el senador Pedro Bordaberry también adelantó que no apoyará la designación de Ache como representante diplomática de Uruguay en Portugal. Esta negativa puede resultar inesperada, dado que Ache es parte de su partido y la relación entre ambos siempre fue buena.

No votaré la la venias de embajadores políticos de los que da cuenta la prensa hoy; no estoy de acuerdo con ello; en el 2015 presenté un proyecto en ese sentido y no he cambiado de opinión ; y menos en destinos no prioritarios ; es un profundo error el que comete el Poder… — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) May 29, 2025

“No votaré las venias de embajadores políticos”, escribió en X el legislador, por lo que se entiende que tampoco apoyará la elección de la nacionalista Beatriz Argimón, exvicepresidenta, como representante ante la Unesco.

“No estoy de acuerdo con ello; en el 2015 presenté un proyecto en ese sentido y no he cambiado de opinión, y menos en destinos no prioritarios. Es un profundo error el que comete el Poder Ejecutivo al volver a esos tiempos de embajadores políticos en lugar de profesionales; afecta el Servicio Exterior y la profesionalización del mismo”, argumentó.