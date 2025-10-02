Niño de 9 años apuñaló a su madre. Mientras moría, ella le imploró “un último abrazo”

Internacionales

La expresión “violencia doméstica” es empleada a veces como sinónimo de violencia de pareja, ya que ese tipo de situaciones constituye la mayoría de los casos. Sin embargo, la definición abarca también otro tipo de agresiones, que suelen estar caracterizadas por la disparidad de fuerzas entre víctimas y victimarios. Por ejemplo, padres y madres que maltratan a sus hijos pequeños.

En los últimos días, un terrible episodio de violencia doméstica conmovió a Brasil. El hecho, singular por sus características, causó sorpresa: un niño de apenas 9 años asesinó de una puñalada a su madre, Caline Arruda dos Santos, de 37.

Según informara el portal noticioso Metrópoles, El hecho ocurrió el pasado 25 de setiembre en la localidad de Parelheiros, al sur de la ciudad de San Pablo.

Ese día, la mujer estaba en el frente de la casa de su compañero —padrastro del niño—, donde, a su vez, la familia regentea un pequeño comercio. El niño jugaba en la calle y por esa razón fue reprendido varias veces por su progenitora, con la que acabó por mantener una discusión.

Enojado, el niño ingresó a la finca, fue hasta la cocina y volvió con un cuchillo oculto en la manga del buzo. Luego se acercó a su madre y sorpresivamente le aplicó una brutal puñalada en el vientre. La agresión fue tan rápida que el hijo mayor de la víctima, un joven de 19 años que estaba junto a ella, no pudo hacer nada para impedirla.

De acuerdo con el testimonio de una vecina, la mujer cayó y se arrastró sangrando por el suelo. Antes de perder la conciencia, llamó al matricida. "Ven aquí y dame un último abrazo, porque no sobreviviré", fueron sus palabras.

Vecinos del lugar trasladaron a la mujer a la policlínica Balneário São José, de donde fue derivada luego al Hospital Parelheiros, al que ya arribó muerta.

Por ser menor de 12 años, el niño ni siquiera fue llevado a la comisaría, ya que no puede ser procesado por el juzgado de menores. Actualmente, está al cuidado de una prima de la víctima, identificada como Maria Amália Jesus de Oliveira. En una entrevista, ella declaró que el niño aún no ha asimilado la pena. "Supo que su madre murió porque otro niño se lo dijo", explicó.

El caso se registró como delito menor análogo al homicidio y continúa bajo investigación de la Policía Civil.