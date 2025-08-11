Niño de 2 años ingresó a hospital con quemaduras: imputaron a la madre

Policiales

En las últimas horas, una mujer fue imputada con prisión en la ciudad de San Carlos. Según reporta la Jefatura de Policía de Maldonado, es considerada presunta responsable de “un delito de lesiones personales agravado y un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, todos ellos en reiteración real”.

Los hechos imputados se produjeron el pasado 29 de julio, cuando un niño de 2 años y medio, hijo de la ahora formalizada, ingresó a un centro de salud local con lesiones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Tales heridas habrían sido infligidas por su progenitora.

De inmediato se depusieron diversas acciones, como la investigación de los hechos y la detención de la mujer. Ahora, ante la evidencia existente, la Justicia dispuso la imputación por los delitos antes descritos.

Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva por cien días, plazo en el que se sustanciará el juicio.