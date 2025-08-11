Niño de 2 años ingresó a hospital con quemaduras: imputaron a la madre

En las últimas horas, una mujer fue imputada con prisión en la ciudad de San Carlos. Según reporta la Jefatura de Policía de Maldonado, es considerada presunta responsable de “un delito de lesiones personales agravado y un delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, todos ellos en reiteración real”.
Los hechos imputados se produjeron el pasado 29 de julio, cuando un niño de 2 años y medio, hijo de la ahora formalizada, ingresó a un centro de salud local con lesiones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Tales heridas habrían sido infligidas por su progenitora.
De inmediato se depusieron diversas acciones, como la investigación de los hechos y la detención de la mujer. Ahora, ante la evidencia existente, la Justicia dispuso la imputación por los delitos antes descritos.
Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva por cien días, plazo en el que se sustanciará el juicio.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]