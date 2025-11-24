Niño arrojado por la ventana por su padrastro vendía dibujos para costear “irse de casa”

Internacionales

Un hombre de 34 años fue arrestado bajo sospecha de haber arrojado a su hijastro de cinco años por la ventana de una casa. El hecho ocurrió el pasado jueves en la localidad de Brusque, en el estado brasileño de Santa Catarina. La madre del niño, pareja del sospechoso, también fue detenida.

El caso se descubrió después de que la Policía Militar recibiera una denuncia por agresión contra un menor. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima frente a la casa con lesiones recientes en la espalda, las piernas y el rostro.

Según informara el portal noticioso G1, el pequeño estaba consciente y declaró había sido arrojado desde la ventana; también dijo que tenía hambre.

La policía militar también entrevistó a vecinos de la zona, que reportaron oír con frecuencia los gritos del niño al ser agredido. Dijeron también que el menor pide comida en las casas del vecindario e incluso vende dibujos “para recaudar fondos para irse de casa”.

También refirieron que, en una ocasión, cuando el niño salió a pedir comida, el padrastro lo arrastró de vuelta a casa. Asimismo, informaron que los padres del niño duermen todo el día y que el menor no asiste a la escuela, según se lee en el reporte policial.

Interrogado por la policía, el padrastro negó haber agredido al niño y la mujer respaldó sus dichos. Sin embargo, dada la situación, la pareja fue llevada a una comisaría. También se llamó a los Servicios de Protección Infantil para que se hicieran cargo del menor.