Niña de 5 años grave tras ser atropellada por una moto que corría picadas en Montevideo

Una niña de 5 años está grave tras ser atropellada por una moto que corría picadas en la zona de Nuevo París (Montevideo), según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Policía.

Un testigo del hecho contó que vio pasar dos motos y luego escuchó el sonido del derrape, por lo que se acercó pensando que uno de los conductores se había caído.

“Salí corriendo y entré en shock cuando vi a la niña”, dijo el hombre en conversación con el citado medio. “Es una situación jodida para todos”, añadió.

La víctima fue enviada al Hospital del Cerro con varias lesiones de entidad. La menor estaba en un cumpleaños y se encontraba en la calle para ir a su casa cuando la atropellaron.

